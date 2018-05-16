Дорожный хаос: в центре Екатеринбурга погасли светофоры

Источник: УралИнформБюро

Утром 16 мая в столице Урала перестали работать светофоры на пересечении улиц Малышева, Гоголя и Пушкина. Как сообщили «Уралинформбюро» очевидцы, на пересечении Малышева и Гоголя они горят в режиме «желтый мигающий», а в районе пешеходных переходов на Гоголя и Пушкина они и вовсе выключены.

В муниципальном предприятии «СМЭП Екатеринбурга», отвечающим за светофоры в уральской столице, агентству сообщили, что специалисты уже выехали на место. «Проверят светофоры и установят причину, почему там погасли приборы», — заявили в компании.

Между тем из-за отключения светофоров на Малышева образовался хаос — водители, поворачивающие со второстепенки, чтобы не стоять в пробке, пытаются проскочить вперед тех, кто едет по главной, а пешеходы лавируют между машин, рискуя оказаться под колесами. «Движение никто не регулирует», — рассказали агентству горожане.