Дорожный хаос: в центре Екатеринбурга погасли светофоры
Пешеходы лавируют в потоке машин.
Пешеходы лавируют в потоке машин.
Утром 16 мая в столице Урала перестали работать светофоры на пересечении улиц Малышева, Гоголя и Пушкина. Как сообщили «Уралинформбюро» очевидцы, на пересечении Малышева и Гоголя они горят в режиме «желтый мигающий», а в районе пешеходных переходов на Гоголя и Пушкина они и вовсе выключены.
В муниципальном предприятии «СМЭП Екатеринбурга», отвечающим за светофоры в уральской столице, агентству сообщили, что специалисты уже выехали на место. «Проверят светофоры и установят причину, почему там погасли приборы», — заявили в компании.
Между тем
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы наблюдаются на Малышева — от Центральной гостиницы до здания областного министерства образования. Скорость потока при этом не превышает 10 километров в час.