Десятилетняя челябинка победила в кастинге Disney

Десятилетняя София Ирхужина из Челябинска победила в кастинге Disney — она получила роль в новом киноальманахе «Счастье — это…», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Попасть в настоящее кино София мечтала давно. На любимом канале Disney она увидела объявление о кастинге. Для участия в конкурсе юная челябинка записала два номера по произведениям Александра Пушкина, сыграв царицу, зеркало и сватью бабу Бабариху.