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08:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе автомобили должников распродадут на аукционе

Всего на торги выставлено 47 легковых авто.

Федеральная служба судебных приставов выставила на торги 57 лотов, 47 из которых — арестованные «легковушки». Аукцион назначен на 13 июня.

Самый дешевый лот аукциона — Peugeot 107, 2008 года выпуска. Заявленная цена иномарки составила всего 130 000 рублей. Самым дорогим в списке арестованных авто оказался Ford Transit 2011 года выпуска. Его начальная цена — 1 499 000 рублей.

Как сообщает Ufacitynews.ru, заявки на участие в торгах принимаются до 25 мая. Их необходимо направить по адресу: ул. Кирова, 99/3, офис № 16.

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