В Уфе автомобили должников распродадут на аукционе

Федеральная служба судебных приставов выставила на торги 57 лотов, 47 из которых — арестованные «легковушки». Аукцион назначен на 13 июня.

Самый дешевый лот аукциона — Peugeot 107, 2008 года выпуска. Заявленная цена иномарки составила всего 130 000 рублей. Самым дорогим в списке арестованных авто оказался Ford Transit 2011 года выпуска. Его начальная цена — 1 499 000 рублей.