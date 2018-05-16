В Уфе автомобили должников распродадут на аукционе
Всего на торги выставлено 47 легковых авто.
Всего на торги выставлено 47 легковых авто.
Федеральная служба судебных приставов выставила на торги 57 лотов, 47 из которых — арестованные «легковушки». Аукцион назначен на 13 июня.
Самый дешевый лот аукциона — Peugeot 107, 2008 года выпуска. Заявленная цена иномарки составила всего 130 000 рублей. Самым дорогим в списке арестованных авто оказался Ford Transit 2011 года выпуска. Его начальная цена — 1 499 000 рублей.
Как сообщает Ufacitynews.ru, заявки на участие в торгах принимаются до 25 мая. Их необходимо направить по адресу: ул. Кирова, 99/3, офис № 16.