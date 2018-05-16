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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

«Так мы и вышли». О людях, которые не бросили других людей

В понедельник врио губернатора Сергей Цивилёв наградил тех, кто жертвовал собой и не остался в стороне от общего горя.

Когда в «Зимней вишне» начался пожар, десятки простых людей, несмотря на опасность, остались в горящем здании, чтобы помочь другим. Они спасали детей, помогали выбраться из дыма взрослым. Ребята из студенческих спасательных отрядов в первый же день выехали к торговому центру и помогали пожарным разбирать завалы, составлять списки пропавших без вести. С простыми героями общалась корреспондент «АиФ в Кузбассе».

Герои посмертно.

Не вернулась из торгового центра кемеровчанка Татьяна Дарсалия, завуч кемеровской гимназии № 17. 25 марта вместе с дочкой Элеонорой женщина была в торговом центре. Когда начался пожар, они были на втором этаже. Когда пошёл дым, Татьяна Викторовна вывела дочь, а сама вернулась, чтобы помочь выйти тем, кто остался в огненном плену. Она слышала от других посетителей, что на четвёртом этаже в кинозале остались дети, и побежала туда, а из дыма уже не вернулась. Как рассказывают ученики Татьяны Дарсалия, она всегда готова была прийти на помощь. Вот и 25 марта она не смогла бросить в беде ребятишек, которые мирно смотрели мультфильмы. Татьяне Викторовне посмертно присвоили медаль «За честь и мужество». Награду Сергей Цивилёв передал её родителям — Ольге и Виктору Штанг.

Погибла в пожаре и подруга Татьяны Викторовны Наталья Селезень. Для Натальи Александровны помогать другим было призванием. Женщина трудилась в отделении социального обслуживания на дому Топкинского центра социального обслуживания. В тот роковой день она с дочкой Ариной пришла в «Зимнюю вишню», чтобы посмотреть мультфильм. Когда разнеслась весть о пожаре, женщина вывела из кинозала к выходу свою дочку и группу ребятишек, велела им бежать к выходу. Сама же бросилась за оставшимися детьми. Она буквально выталкивала людей из кинозала и указывала путь спасения. Сама же выбраться не успела. Наталья Александровна всего день не дожила до своего 38-летия. Женщине тоже присвоили медаль «За честь и мужество», которую передали её маме Елене Раевой.

Ползли сквозь дым.

Среди участников приёма была главный специалист департамента социальной защиты населения Кемеровской области Елена Шамшина. В «Зимнюю вишню» женщина пришла со своей дочкой. Они праздновали её день рождения в боулинге. Вместе с ней были ещё десять девочек. Когда начался пожар, женщина построила детей, показала, как закрыть нос и рот, чтобы не надышаться дымом, и вместе с мамой ещё одной девочки вывела всех на улицу.

Дмитрий Полухин

А 17-летний воспитанник кадетской школы-интерната МЧС Дмитрий Полухин вывел из огня троих детей. Как вспоминает парень, где-то на середине фильма забежала женщина и сказала, что здание горит и нужно выбираться. «Мы стали выходить из кинозала. Сначала не было страха. Паника появилась, когда мы увидели дым. Все начали разбегаться в разные стороны. Женщина, наверное, сотрудница торгового центра, подняла руку и сказала, что нужно идти за ней. Она повела нас к запасному выходу. Мы начали спускаться с четвёртого этажа, когда я услышал крик женщины, что у неё там дети. Я побежал их искать. Глаза слезились от дыма, дышать было нечем, ничего не было видно. Дым уже шёл густой и чёрный. Старался больше слушать, чем смотреть. В одном из бутиков услышал детский плач. Пробрался к детям. Мальчика прицепил рукой к своему поясу и сказал держаться, а девочек взял за вороты курток. Так мы и вышли», — вспоминает Дмитрий. Признаётся, что как будущему спасателю ему было больно читать все те обвинения, которые посыпались в адрес его будущих коллег после трагедии. «Спасатели приехали быстро. Считаю, что работали они слаженно и на износ. И сделали всё, что могли», — говорит курсант.

«Приходили и падали».

Медалями «За веру и добро» на торжественном приёме наградили поваров кузбасских кадетских школ МЧС и полиции. Женщины не участвовали в разборе завалов и не спасали людей на пожаре. Но они проявили неравнодушие к судьбам спасателей. В школе на время разбора завалов остановились спасатели из Томска, больше 100 человек. Женщины готовили им обеды и старались поддержать мужчин морально. «Они приходили из этой гари, где видели трупы детей, и падали замертво. Мы их буквально заставляли поесть. Старались покормить посытнее и повкуснее. Вопросов не задавали. Им было и без этого тяжело. В Интернете сыпалось столько обвинений, столько осуждений… Но ведь спасатели делали всё, что могли!» — делится своими переживаниями повар кадетской школы-интерната полиции Вера Петрова.

Артур Покатилов

В первые минуты пожара к торговому центру прибыли и ребята из студенческих спасательных отрядов. «Мы помогали огородить здание, следили, чтобы к нему никто не прошёл, помогали составлять списки пропавших без вести. Страшно, что чуть ли не в первые секунды Интернет стал пестрить фейковыми новостями о количестве жертв… Люди волновались, переживали за своих родных, а пранкеры сыграли на этом злую шутку. Считаю, что они должны понести суровое наказание», — уверен студент Кемеровского сельскохозяйственного университета Артур Покатилов.

Ирина Петрова

Как рассказывает студентка КузГТУ Ирина Петрова, ребята даже не подозревали, что столкнутся с таким страшным пожаром, когда получили сигнал. «Мы быстро сориентировались и поняли, что нужна наша помощь. И с первого дня находились там», — говорит Ирина.

Денис Радин

«Спасатели приехали сразу же, как только поступила информация о пожаре. Но проблема была в том, что огонь распространялся быстро, а дым сразу же всё заполонил. Поэтому спасти большое количество людей могли только те, кто находился в здании в тот момент», — считает председатель совета Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Денис Радин. Из горящего здания до приезда оперативных служб те, кто находился внутри, вывели почти 800 человек. Ещё 700 спасли пожарные. 37 детей и 23 взрослых погибли.

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