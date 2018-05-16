«Так мы и вышли». О людях, которые не бросили других людей

Когда в «Зимней вишне» начался пожар, десятки простых людей, несмотря на опасность, остались в горящем здании, чтобы помочь другим. Они спасали детей, помогали выбраться из дыма взрослым. Ребята из студенческих спасательных отрядов в первый же день выехали к торговому центру и помогали пожарным разбирать завалы, составлять списки пропавших без вести. С простыми героями общалась корреспондент «АиФ в Кузбассе».

Герои посмертно.

Не вернулась из торгового центра кемеровчанка Татьяна Дарсалия, завуч кемеровской гимназии № 17. 25 марта вместе с дочкой Элеонорой женщина была в торговом центре. Когда начался пожар, они были на втором этаже. Когда пошёл дым, Татьяна Викторовна вывела дочь, а сама вернулась, чтобы помочь выйти тем, кто остался в огненном плену. Она слышала от других посетителей, что на четвёртом этаже в кинозале остались дети, и побежала туда, а из дыма уже не вернулась. Как рассказывают ученики Татьяны Дарсалия, она всегда готова была прийти на помощь. Вот и 25 марта она не смогла бросить в беде ребятишек, которые мирно смотрели мультфильмы. Татьяне Викторовне посмертно присвоили медаль «За честь и мужество». Награду Сергей Цивилёв передал её родителям — Ольге и Виктору Штанг.

Погибла в пожаре и подруга Татьяны Викторовны Наталья Селезень. Для Натальи Александровны помогать другим было призванием. Женщина трудилась в отделении социального обслуживания на дому Топкинского центра социального обслуживания. В тот роковой день она с дочкой Ариной пришла в «Зимнюю вишню», чтобы посмотреть мультфильм. Когда разнеслась весть о пожаре, женщина вывела из кинозала к выходу свою дочку и группу ребятишек, велела им бежать к выходу. Сама же бросилась за оставшимися детьми. Она буквально выталкивала людей из кинозала и указывала путь спасения. Сама же выбраться не успела. Наталья Александровна всего день не дожила до своего 38-летия. Женщине тоже присвоили медаль «За честь и мужество», которую передали её маме Елене Раевой.

Ползли сквозь дым.

Среди участников приёма была главный специалист департамента социальной защиты населения Кемеровской области Елена Шамшина. В «Зимнюю вишню» женщина пришла со своей дочкой. Они праздновали её день рождения в боулинге. Вместе с ней были ещё десять девочек. Когда начался пожар, женщина построила детей, показала, как закрыть нос и рот, чтобы не надышаться дымом, и вместе с мамой ещё одной девочки вывела всех на улицу.

Дмитрий Полухин

А 17-летний воспитанник кадетской школы-интерната МЧС Дмитрий Полухин вывел из огня троих детей. Как вспоминает парень, где-то на середине фильма забежала женщина и сказала, что здание горит и нужно выбираться. «Мы стали выходить из кинозала. Сначала не было страха. Паника появилась, когда мы увидели дым. Все начали разбегаться в разные стороны. Женщина, наверное, сотрудница торгового центра, подняла руку и сказала, что нужно идти за ней. Она повела нас к запасному выходу. Мы начали спускаться с четвёртого этажа, когда я услышал крик женщины, что у неё там дети. Я побежал их искать. Глаза слезились от дыма, дышать было нечем, ничего не было видно. Дым уже шёл густой и чёрный. Старался больше слушать, чем смотреть. В одном из бутиков услышал детский плач. Пробрался к детям. Мальчика прицепил рукой к своему поясу и сказал держаться, а девочек взял за вороты курток. Так мы и вышли», — вспоминает Дмитрий. Признаётся, что как будущему спасателю ему было больно читать все те обвинения, которые посыпались в адрес его будущих коллег после трагедии. «Спасатели приехали быстро. Считаю, что работали они слаженно и на износ. И сделали всё, что могли», — говорит курсант.

«Приходили и падали».

Медалями «За веру и добро» на торжественном приёме наградили поваров кузбасских кадетских школ МЧС и полиции. Женщины не участвовали в разборе завалов и не спасали людей на пожаре. Но они проявили неравнодушие к судьбам спасателей. В школе на время разбора завалов остановились спасатели из Томска, больше 100 человек. Женщины готовили им обеды и старались поддержать мужчин морально. «Они приходили из этой гари, где видели трупы детей, и падали замертво. Мы их буквально заставляли поесть. Старались покормить посытнее и повкуснее. Вопросов не задавали. Им было и без этого тяжело. В Интернете сыпалось столько обвинений, столько осуждений… Но ведь спасатели делали всё, что могли!» — делится своими переживаниями повар кадетской школы-интерната полиции Вера Петрова.

Артур Покатилов

В первые минуты пожара к торговому центру прибыли и ребята из студенческих спасательных отрядов. «Мы помогали огородить здание, следили, чтобы к нему никто не прошёл, помогали составлять списки пропавших без вести. Страшно, что чуть ли не в первые секунды Интернет стал пестрить фейковыми новостями о количестве жертв… Люди волновались, переживали за своих родных, а пранкеры сыграли на этом злую шутку. Считаю, что они должны понести суровое наказание», — уверен студент Кемеровского сельскохозяйственного университета Артур Покатилов.

Ирина Петрова

Как рассказывает студентка КузГТУ Ирина Петрова, ребята даже не подозревали, что столкнутся с таким страшным пожаром, когда получили сигнал. «Мы быстро сориентировались и поняли, что нужна наша помощь. И с первого дня находились там», — говорит Ирина.

Денис Радин