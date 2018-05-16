Температура в Прикамье повысится до +22°

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, сегодня днём, 16 мая, будет малооблачная погода без осадков. Сухой и холодный воздух будет активно прогреваться, и к вечеру температура повысится до +11…+16° (по юго-западу края до +18°). В Перми максимальная температура составит около +14°. Холоднее будет лишь на востоке края — днём +8…+10°.