Температура в Прикамье повысится до +22°
На этой неделе в крае ожидается сухая погода и непродолжительное потепление.
На этой неделе в крае ожидается сухая погода и непродолжительное потепление.
Как сообщает
В четверг, 17 мая, вновь стоит ожидать кратковременного повышения температуры. Днём может потеплеть до +17..+22°, причём на этот раз потепление возможно даже в северной половине края. Но это потепление тоже окажется непродолжительным, поскольку вечером и ночью в регион придёт новый холодный фронт.
Максимальная температура днём 18 мая составит +11…+16°. Холоднее будет лишь по востоку края.