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08:29 (мск), источник: NewsKo

Температура в Прикамье повысится до +22°

На этой неделе в крае ожидается сухая погода и непродолжительное потепление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, сегодня днём, 16 мая, будет малооблачная погода без осадков. Сухой и холодный воздух будет активно прогреваться, и к вечеру температура повысится до +11…+16° (по юго-западу края до +18°). В Перми максимальная температура составит около +14°. Холоднее будет лишь на востоке края — днём +8…+10°.

В четверг, 17 мая, вновь стоит ожидать кратковременного повышения температуры. Днём может потеплеть до +17..+22°, причём на этот раз потепление возможно даже в северной половине края. Но это потепление тоже окажется непродолжительным, поскольку вечером и ночью в регион придёт новый холодный фронт.

Максимальная температура днём 18 мая составит +11…+16°. Холоднее будет лишь по востоку края.

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