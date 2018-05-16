Челябинские школьники сдадут пробные ЕГЭ
Одинадцатиклассники Челябинской области сдадут пробные ЕГЭ по двум предметам. Школьники попробуют свои силы, а организаторы проверят, всё ли готово к экзамену, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Одинадцатиклассники Челябинской области сдадут пробные ЕГЭ по двум предметам. Школьники попробуют свои силы, а организаторы проверят, всё ли готово к экзамену, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В четверг, 17 мая, работу по обществознанию напишут более 6 тысяч выпускников. В пятницу — в тренировке устной части экзамена по английскому языку примут участие 280 старшеклассников.
Напомним, основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля.