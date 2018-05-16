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08:32 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинские школьники сдадут пробные ЕГЭ

Одинадцатиклассники Челябинской области сдадут пробные ЕГЭ по двум предметам. Школьники попробуют свои силы, а организаторы проверят, всё ли готово к экзамену, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 17 мая, работу по обществознанию напишут более 6 тысяч выпускников. В пятницу — в тренировке устной части экзамена по английскому языку примут участие 280 старшеклассников.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля.

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