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09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Более 400 кровель жилых домов планируется отремонтировать в Нижегородской области

Фонд капремонта МКД проверил ход ремонтных работ.

Источник: РИА "Новости"

В этом году планируется отремонтировать 419 кровель жилых многоквартирных домов, 77 из них находятся в Нижнем Новгороде и 342 в городах и районах области.

— 250 кровель уже находятся в работе, 31 отремонтирована, — сообщила заместитель генерального директора Фонда Мария Соловьева.

Общая стоимость ремонта крыш составит около 736 миллионов рублей.

Всего же в 2018 году Нижегородский Фонд капитального ремонта МКД планирует провести ремонт 146 фасадов в Нижнем Новгороде и 315 в области.

С начала действия программы капитального ремонта в Нижегородской области уже отремонтировано 346 фасадов, на данный момент ремонт фасадов проходит в 201 доме. Также активно реализуется программа замены лифтового оборудования. В течение 2018 года Фонд заменит около 1000 лифтов в 309 многоквартирных домах. 326 лифтов уже приняты комиссией, 110 смонтированы и ожидают комиссионной проверки, около 243 еще находятся в работе. Кроме того, в ближайшее время будут проведены конкурсы еще по 310 лифтам.

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