Более 400 кровель жилых домов планируется отремонтировать в Нижегородской области

В этом году планируется отремонтировать 419 кровель жилых многоквартирных домов, 77 из них находятся в Нижнем Новгороде и 342 в городах и районах области.

Всего же в 2018 году Нижегородский Фонд капитального ремонта МКД планирует провести ремонт 146 фасадов в Нижнем Новгороде и 315 в области.

С начала действия программы капитального ремонта в Нижегородской области уже отремонтировано 346 фасадов, на данный момент ремонт фасадов проходит в 201 доме. Также активно реализуется программа замены лифтового оборудования. В течение 2018 года Фонд заменит около 1000 лифтов в 309 многоквартирных домах. 326 лифтов уже приняты комиссией, 110 смонтированы и ожидают комиссионной проверки, около 243 еще находятся в работе. Кроме того, в ближайшее время будут проведены конкурсы еще по 310 лифтам.