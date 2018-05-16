Для всех ли небо голубое? Как понятия мешают людям воспринимать цвета

Источник: РИА Новости

Зеленый мед и фиолетовые овцы

В 1858 году британский государственный деятель, писатель и исследователь античной литературы Уильям Гладстон обратил внимание на странную цветовую гамму в древнегреческих поэмах «Илиада» и «Одиссея»: море пурпурное, небо медное, железо и овцы фиолетовые, а мед зеленый. При этом Гомер чаще всего упоминал черный (170 раз) и белый (100 раз) цвета.

Получалось, что греки видели мир черно-белым с небольшими вкраплениями красного, фиолетового, желтого и зеленого, а синий не различали вовсе.

Немецкий ученый Лазарь Гейгер показал, что такое же цветовое восприятие характерно для древних исландских, арабских, китайских и еврейских литературных произведений. Только в древнеегипетских текстах много синего, но египтяне — исключение, они умели изготавливать синюю краску.

Читайте также «Исчезающая» оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

В древнерусских летописях эпитет «синий» упоминается, однако обозначает он черный или багрово-красный цвет. Например, фразу про «сини очи» советский литературовед Юрий Лотман трактует как налитые кровью глаза пьяницы.

Глаз или мозг?

Нарушение цветовосприятия красного и зеленого, иногда желтого и синего называется дальтонизмом. Его основная причина — отсутствие специального пигмента в сетчатке глаза. Такая мутация встречается довольно редко. В Европе цветовой слепотой страдают от двух до восьми процентов мужчин и только полпроцента женщин. Вряд ли в древности было иначе.

Кроме того, как продемонстрировала группа ученых из Рочестерского университета в США, восприятие цвета зависит не столько от колбочек — клеток в человеческом глазу, реагирующих на волны электромагнитного спектра определенной длины и передающих информацию в мозг, сколько от нейронов мозга, обрабатывающих полученные колбочками-фоторецепторами сигналы.

Хотя люди воспринимают цвета практически одинаково, число цветочувствительных колбочек в их сетчатке может различаться. На правом фото преобладают колбочки, отвечающие за восприятие красного цвета. | Источник: University of Rochester

Алгоритм этой обработки еще не до конца изучен. Согласно одним исследованиям, сигналы от колбочек преобразуются в зрительной коре, расположенной в затылочной части мозга. Есть данные, что различение цветов происходит в нижней височной доле — зоне, отвечающей за высокоуровневую зрительную активность, например распознавание лиц. Так, нейробиолог Бевил Конуэй из Массачусетского технологического института (США) обнаружил в височной доле макак, чья сетчатка схожа с нашей, небольшие скопления клеток, способных настраиваться на распознавание оттенков и создавать своего рода карту цветов.

Нет слова — нет понятия. Нет понятия — нет цвета

Объединять цвета в категории умеют только люди, и делают они это очень по-разному. Например, в языке бразильских индейцев каража желтый, зеленый и синий попадают в одну категорию и обозначаются общим словом. А в русском темно-синий и светло-синий — разные цвета. Недаром есть слово «голубой».

Ученые из Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета установили связь между названием цвета в языке и скоростью его распознавания.

В ходе исследования русскоговорящие участники эксперимента быстрее выделяли оттенки синего, чем носители английского языка.

Новость Мир его глазами

Но если при выполнении цветового теста русских просили запомнить восьмизначное число, показатели падали до уровня англичан. Выходит, цвета распознаются в отделах мозга, ответственных за язык и расшифровку речи, — именно их отключали, прося запомнить длинные числа.

Биологические основы развития языка

По гипотезе антрополога Брента Берлина и лингвиста Пола Кея в любом человеческом языке изначально есть две категории цвета — черный и белый. Постепенно словарный запас, обозначающий цвета, расширяется.

Это подтверждается языковой практикой малочисленных народов, живущих в первобытных условиях.

Так, охотники-собиратели из индонезийского племени дани используют только два слова: «светлый» и «темный».

Охотники-собиратели из индонезийского племени дани | Источник: РИА "Новости"

У жителей острова Ниас (это рядом с Суматрой) четыре цветовых понятия: «черный», «белый», «красный» и «желтый». Зеленый, синий и фиолетовый для них лишь оттенки черного. А представители папуасского племени беринмо и африканского народа химба с трудом различают синий и зеленый, поскольку в их языках эти цвета объединены в одну категорию.