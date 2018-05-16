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09:42 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Весной лоси дезориентированы и могут выходить на дорогу

В минский ясли-сад № 79 по улице Голодеда на днях заглянул необычный гость — лось. Испуганного дикого зверя пришлось усыпить и увозить на спецтранспорте: по планам, ветеринары должны были осмотреть его и отпустить на волю.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Увы, до Фауны города лось не доехал — погиб из-за множественных травм. Специалисты предполагают: животное попало под машину, а потом в шоковом состоянии спряталось на территории детского сада.

Его заведующая Наталья Гунько говорит, что местные жители увидели лося около 7.00 на парковке перед ЖЭСом. Потом он побежал в сторону детского сада, сиганул через ограждение, забился в дальний угол и тихонько лежал там: сразу его даже не заметили… Кольцевая недалеко. Видимо, лось пришел из какого-то соседнего леса.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Научно-практического центра по биоресурсам НАН Беларуси Григория Януты, весной у молодых особей как раз начинается период самостоятельной жизни: они уходят от самок, с которыми проводили все время с самого рождения, остаются совершенно одни. Животные дезориентированы и могут уйти довольно далеко от места своего обитания.

Минск как раз находится на пути миграции лосей. Если животное зайдет в город ночью, то, скорее всего, очень испугается. Видимо, с этим лосем все так и произошло: он был в стрессе и просто искал место поспокойнее.
Григорий Янута

Он предупреждает, что в эту пору года начеку нужно быть и водителям, которые едут по трассам вдоль крупных лесных массивов. Лоси могут выходить на дорогу и вести себя довольно непредсказуемо. Увы, даже опытному автолюбителю крайне трудно быстро среагировать и объехать внезапно возникшее на дорого живое препятствие весом в 600 — 700 кило.

Жуткое ДТП на трассе М-5 в Кировском районе с участием раллиста Юрия Семенчука и картингиста Артемия Каменка — печальный тому пример. Автомобиль столкнулся с внезапно выскочившим на дорогу сохатым: туша животного рухнула прямо на лобовое стекло. Водитель и 17-летний пассажир — ученик 10-го класса одной из гомельских школ — погибли на месте. 20-летний сын водителя с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

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