В лесах Беларуси осложнилась пожароопасная ситуация

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Жаркий старт мая накалил обстановку в лесах юго-востока страны. Дефицит осадков и высокая температура воздуха создали условия, при которых малейшая неосторожность может обернуться пожарами. Главный лесничий Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Тарасов приводит понятное сравнение:

— Лесная подстилка сейчас сродни пороху. Достаточно непотушенного окурка, чтобы она мгновенно вспыхнула, а пламя быстро распространилось. Даже точечные дожди, которые в эти дни отмечаются в районах, пока не смягчают ситуацию. Как показывает статистика, 99 процентов возгораний в лесах связаны с человеком. Поэтому и пошли на крайнюю меру — полный запрет на посещение лесов. Рассчитываем на то, что люди отнесутся к этому с пониманием.

Лесники усиливают работу. Ведется мониторинг с воздуха силами авиации и наземными средствами — при помощи камер видеонаблюдения, которые сегодня покрывают около 80 процентов лесных угодий Гомельщины. Кроме того, организовано патрулирование массивов. Главное в подобных условиях — это раннее выявление очагов возгорания и ликвидация их на малой площади. Как долго продлится режим запрета, зависит от погоды. Если на Гомельщине пройдут продолжительные обильные дожди, то шлагбаумы поднимут.

Тем временем уровень пожароопасности нарастает и в лесах других регионов. Запрет на посещение введен в Оршанском лесхозе Витебской области. Руководитель пресс-службы Минлесхоза Анастасия Докучаева уточняет подробности: