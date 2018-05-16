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09:34 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В лесах Беларуси осложнилась пожароопасная ситуация

В лесах Гомельской области из-за сухой погоды установился высокий уровень пожарной опасности. Максимальный — пятый — зафиксирован в Брагинском районе. Лесники инициировали, а местные власти поддержали введение запрета на посещение лесов. Об этом предупреждают практически повсеместно опустившиеся шлагбаумы.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Жаркий старт мая накалил обстановку в лесах юго-востока страны. Дефицит осадков и высокая температура воздуха создали условия, при которых малейшая неосторожность может обернуться пожарами. Главный лесничий Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Тарасов приводит понятное сравнение:

— Лесная подстилка сейчас сродни пороху. Достаточно непотушенного окурка, чтобы она мгновенно вспыхнула, а пламя быстро распространилось. Даже точечные дожди, которые в эти дни отмечаются в районах, пока не смягчают ситуацию. Как показывает статистика, 99 процентов возгораний в лесах связаны с человеком. Поэтому и пошли на крайнюю меру — полный запрет на посещение лесов. Рассчитываем на то, что люди отнесутся к этому с пониманием.

Лесники усиливают работу. Ведется мониторинг с воздуха силами авиации и наземными средствами — при помощи камер видеонаблюдения, которые сегодня покрывают около 80 процентов лесных угодий Гомельщины. Кроме того, организовано патрулирование массивов. Главное в подобных условиях — это раннее выявление очагов возгорания и ликвидация их на малой площади. Как долго продлится режим запрета, зависит от погоды. Если на Гомельщине пройдут продолжительные обильные дожди, то шлагбаумы поднимут.

Тем временем уровень пожароопасности нарастает и в лесах других регионов. Запрет на посещение введен в Оршанском лесхозе Витебской области. Руководитель пресс-службы Минлесхоза Анастасия Докучаева уточняет подробности:

— В целом отмечается рост лесных пожаров. С начала года зарегистрировано 184 случая, из них 41 — только за прошлую неделю. Повреждено около 580 гектаров леса. Ситуация более сложная, чем в минувшем году. Поэтому все усилия направлены на предупреждение пожаров, в том числе и через введение запрета на посещение лесов, что оправданно. Приведу последний пример по Глубокскому лесхозу Витебщины, где из-за человеческой небрежности или умысла, сейчас идет разбирательство, оказались поврежденными 1,4 гектара леса.

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