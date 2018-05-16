Колесо обозрения в Хабаровске на время закрыли из-за возгорания в кабине

Источник: Восток Медиа

В социальных сетях появилась информация о возгорании в кабине колеса обозрения. Её разместила пользователь Instagram в своём аккаунте. По словам хабаровчанки, она каталась на аттракционе со своими детьми, когда почувствовала запах гари и увидела огонь.

«Проехав середину пути на ЧЕРТОВОМ колесе (как его иногда называют, даже не буду ставить в кавычки), мы почувствовали запах горелой проводки, затем услышали треск… и увидели огонь в щелях потолка… повалил сильный дым, который в считанные минуты за полонил всю кабинку, как мы поняли, кабина герметичная, и воздух подаётся из кондиционера, который и дал сбой…» — написала elena21191982 (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Как рассказал корреспонденту агентства владелец аттракциона Семён Копылов, в кабине произошло замыкание питания кондиционера из-за попадания влаги. Он рассказал, что автоматика отработала штатно и сейчас колесо обозрения вновь открыто для посетителей.

«Колесо находится на гарантии от завода-изготовителя, расположенного в Красноярске. На следующий день после инцидента приехали специалисты завода, нашли причину, затем перебрали все кабины и выдали заключение о том, что всё исправно. Мы уже работаем в штатном режиме, только сегодня колесо закрыто, потому что погода плохая и на набережной нет посетителей», — поделился Семён Копылов.