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10:08 (мск), источник: Восток Медиа

Колесо обозрения в Хабаровске на время закрыли из-за возгорания в кабине

В дальневосточной столице на время остановили работу колеса обозрения на набережной. В одной из кабинок задымилась проводка, что сильно напугало посетителей. Сейчас аттракцион вновь работает, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

В социальных сетях появилась информация о возгорании в кабине колеса обозрения. Её разместила пользователь Instagram в своём аккаунте. По словам хабаровчанки, она каталась на аттракционе со своими детьми, когда почувствовала запах гари и увидела огонь.

«Проехав середину пути на ЧЕРТОВОМ колесе (как его иногда называют, даже не буду ставить в кавычки), мы почувствовали запах горелой проводки, затем услышали треск… и увидели огонь в щелях потолка… повалил сильный дым, который в считанные минуты за полонил всю кабинку, как мы поняли, кабина герметичная, и воздух подаётся из кондиционера, который и дал сбой…» — написала elena21191982 (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Как рассказал корреспонденту агентства владелец аттракциона Семён Копылов, в кабине произошло замыкание питания кондиционера из-за попадания влаги. Он рассказал, что автоматика отработала штатно и сейчас колесо обозрения вновь открыто для посетителей.

«Колесо находится на гарантии от завода-изготовителя, расположенного в Красноярске. На следующий день после инцидента приехали специалисты завода, нашли причину, затем перебрали все кабины и выдали заключение о том, что всё исправно. Мы уже работаем в штатном режиме, только сегодня колесо закрыто, потому что погода плохая и на набережной нет посетителей», — поделился Семён Копылов.

Он добавил, что пострадавших не было и что с испугавшейся семьёй налажен контакт. В целом конструкция колеса обозрения позволяет принимать посетителей и в дождь.

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