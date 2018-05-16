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10:03 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске рядом с СФУ появится новый природный парк

В новом парке красноярцы смогут заниматься спортом, туризмом и просто отдыхать.

Источник: Reuters

Рядом с Сибирским федеральным университетом обустроят природный парк. 15 мая в СФУ состоялась презентация проекта благоустройства рекреационной зоны вокруг хребта Гремячая грива. В новом парке красноярцы смогут заниматься спортом, туризмом и просто отдыхать.

В спортивно-туристической зоне «Гремячая грива» создадут условия для активного оздоровительного и просветительского отдыха, еще одна задача — сохранение зелёных насаждений. Основное внимание в рамках проекта уделят ландшафтному дизайну и повышению функциональности открытых территорий. Лесопарк очистят от мусора, построят пешеходные тропинки, спортивные и тематические площадки.

Эксперты уверены, что правильная организация пешеходных связей и система навигации раскроет особенности Гремячей гривы и снизит антропогенную нагрузку на территорию. Особенно актуальным появление такого места для пеших прогулок и занятия спортом стало после того, как была закрыта территория Академии биатлона.

«Создание цивилизованного места отдыха для горожан и приведение в порядок территории городских лесов — это моя давнишняя мечта. Красноярск в этом смысле просто обязан реализовать проект. У нас есть уникальное место — Столбы, но оно не для всех подходит. Есть остров Татышев, где ещё предстоит поработать. Теперь появилась возможность создать гигантский парк — порядка 300 га. Он будет очень демократичен с точки зрения разных активностей. От спорта до простого созерцания видов Енисея и природы. После завершения проекта “Гремячая грива” мы наконец сможем реализовать комплексный подход и создать неповторимый облик Красноярска. Я думаю, что первую очередь мы сдадим уже в этом году, а завершится проект полностью через три года», — отметил врио губернатора края Александр Усс, который присутствовал на презентации проекта.

Благоустройство природного парка начнётся с зоны, расположенной в створе между улицами — проспект Свободный и Биатлонная. Эта площадка будет служить визитной карточкой при подъезде к будущей Деревне Универсиады и спортивным объектам, расположенным на территории Академии биатлона и Академии зимних видов спорта. Проект реализуется правительством Красноярского края совместно с СФУ.

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