В Красноярске рядом с СФУ появится новый природный парк

«Создание цивилизованного места отдыха для горожан и приведение в порядок территории городских лесов — это моя давнишняя мечта. Красноярск в этом смысле просто обязан реализовать проект. У нас есть уникальное место — Столбы, но оно не для всех подходит. Есть остров Татышев, где ещё предстоит поработать. Теперь появилась возможность создать гигантский парк — порядка 300 га. Он будет очень демократичен с точки зрения разных активностей. От спорта до простого созерцания видов Енисея и природы. После завершения проекта “Гремячая грива” мы наконец сможем реализовать комплексный подход и создать неповторимый облик Красноярска. Я думаю, что первую очередь мы сдадим уже в этом году, а завершится проект полностью через три года», — отметил врио губернатора края Александр Усс, который присутствовал на презентации проекта.