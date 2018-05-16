Ребёнка-инвалида из Приморья не пустили в самолёт из-за гипса

Информацию об этом инциденте распространил председатель общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег» Артём Моисеенко. В одной из социальных сетей он написал, что сотрудники авиакомпании UTair 13 мая не пустили на борт ребёнка из Приморского края и его отца.
К слову, в Курган они приехали на поезде из Владивостока. Там в клинике имени Илизарова ребёнку сделали долгожданную операцию — исправили контрактуры ног.
«В день вылета, 13 мая 2018 года мы с сыном прибыли на посадку в аэропорт Кургана. На регистрации на рейс до Москвы мне сказали, что ваш сын в их записях не указан, что является инвалидом первой группы. К тому же он колясочник, и у него гипс на ногах, тогда ему может потребуется два места, так как ноги в коленях не сгибаются. Тут мы очень испугались, что не сможем улететь, сгорят билеты и вообще, куда нам в таком случае обращаться. К сожалению так и произошло, нас не пустили на этот рейс», — привёл слова отца мальчика Артём Моисеенко.
Подробно о сложившейся ситуации корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в фонде социального страхования Приморского края. Как оказалось, семье предоставили билеты не только на самолёт, но и на поезд.
По словам пресс-секретаря фонда, сотрудники ведомства сразу же нашли ребёнку и его отцу билеты — в итоге, у людей было два варианта. Они могли поехать на поезде или полететь на самолёте.
«Наши сотрудники со своей стороны сделали всё, что было в их силах. Мальчик с папой решили лететь самолётом. Ситуация в Кургане произошла из-за того, что они не предупредили ни нас, ни кого бы то ни было о том, какая была операция и диагноз. Никто даже не представлял, что у человека вытянуты вперёд и загипсованы ноги. В Кургане на стойке регистрации просто поняли, что на данном рейсе нет мест, где можно усадить такого пассажира. При этом у него на руках были билеты на поезд. Они приняли решение остаться в Кургане и ждать другой самолёт. Как только мы узнали, что он остался там, начали искать возможные варианты», — рассказала главный специалист-руководитель группы по связям с общественностью Приморского регионального отделения ФСС РФ Ольга Булах.
При этом сотрудники фонда связались с лечащим врачом ребёнка, который сообщил, что пациент может следовать железнодорожным транспортом без вреда здоровью — только ноги должны быть вытянуты вперёд. Однако представители пациента настаивали на том, чтобы лететь обратно самолётом.
«Сотрудники фонда со своей стороны сделали абсолютно всё, чтобы удовлетворить пожелания пассажира. Он уже улетел, находится в дороге в Москву, этот вопрос решили. При этом напомню, что у него был альтернативный вариант — билеты на поезд в комфортное купе со всем необходимым для перемещения инвалида», — добавила собеседница агентства.