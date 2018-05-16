Ребёнка-инвалида из Приморья не пустили в самолёт из-за гипса

Информацию об этом инциденте распространил председатель общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег» Артём Моисеенко. В одной из социальных сетей он написал, что сотрудники авиакомпании UTair 13 мая не пустили на борт ребёнка из Приморского края и его отца.

К слову, в Курган они приехали на поезде из Владивостока. Там в клинике имени Илизарова ребёнку сделали долгожданную операцию — исправили контрактуры ног.

«В день вылета, 13 мая 2018 года мы с сыном прибыли на посадку в аэропорт Кургана. На регистрации на рейс до Москвы мне сказали, что ваш сын в их записях не указан, что является инвалидом первой группы. К тому же он колясочник, и у него гипс на ногах, тогда ему может потребуется два места, так как ноги в коленях не сгибаются. Тут мы очень испугались, что не сможем улететь, сгорят билеты и вообще, куда нам в таком случае обращаться. К сожалению так и произошло, нас не пустили на этот рейс», — привёл слова отца мальчика Артём Моисеенко.

Подробно о сложившейся ситуации корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в фонде социального страхования Приморского края. Как оказалось, семье предоставили билеты не только на самолёт, но и на поезд.

По словам пресс-секретаря фонда, сотрудники ведомства сразу же нашли ребёнку и его отцу билеты — в итоге, у людей было два варианта. Они могли поехать на поезде или полететь на самолёте.

«Наши сотрудники со своей стороны сделали всё, что было в их силах. Мальчик с папой решили лететь самолётом. Ситуация в Кургане произошла из-за того, что они не предупредили ни нас, ни кого бы то ни было о том, какая была операция и диагноз. Никто даже не представлял, что у человека вытянуты вперёд и загипсованы ноги. В Кургане на стойке регистрации просто поняли, что на данном рейсе нет мест, где можно усадить такого пассажира. При этом у него на руках были билеты на поезд. Они приняли решение остаться в Кургане и ждать другой самолёт. Как только мы узнали, что он остался там, начали искать возможные варианты», — рассказала главный специалист-руководитель группы по связям с общественностью Приморского регионального отделения ФСС РФ Ольга Булах.

При этом сотрудники фонда связались с лечащим врачом ребёнка, который сообщил, что пациент может следовать железнодорожным транспортом без вреда здоровью — только ноги должны быть вытянуты вперёд. Однако представители пациента настаивали на том, чтобы лететь обратно самолётом.