Подвал екатеринбургского многоквартирника заселили мигрантами

Источник: УралИнформБюро

Товарищество собственников жилья «Исток» сдавало подвал жилого многоквартирного дома на улице Испытателей шестерым гражданам Таджикистана. За незаконное проживание они платили от 1 500 рублей до 1 700 рублей в месяц. Нарушение выявлено в ходе прокурорской проверки миграционного, противопожарного и жилищного законодательства, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В подвале было оборудовано шесть комнат, включая санузел. «На объекте допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, допускается использование светильников со снятыми колпаками, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, здание не укомплектовано огнетушителями. Кроме того, председателем ТСЖ без проведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертизы проектной документации изменен класс функциональной пожарной опасности помещения подвала, а именно допускается проживание людей, что предоставляет угрозу для жизни и здоровья лиц», — пояснили в ведомстве.