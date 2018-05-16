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09:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Подвал екатеринбургского многоквартирника заселили мигрантами

ТСЖ наказали.

Источник: УралИнформБюро

Товарищество собственников жилья «Исток» сдавало подвал жилого многоквартирного дома на улице Испытателей шестерым гражданам Таджикистана. За незаконное проживание они платили от 1 500 рублей до 1 700 рублей в месяц. Нарушение выявлено в ходе прокурорской проверки миграционного, противопожарного и жилищного законодательства, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В подвале было оборудовано шесть комнат, включая санузел. «На объекте допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, допускается использование светильников со снятыми колпаками, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, здание не укомплектовано огнетушителями. Кроме того, председателем ТСЖ без проведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертизы проектной документации изменен класс функциональной пожарной опасности помещения подвала, а именно допускается проживание людей, что предоставляет угрозу для жизни и здоровья лиц», — пояснили в ведомстве.

За нарушения ТСЖ оштрафовано на 150 тысяч рублей, его председатель — на шесть тысяч рублей. Все выявленные недочеты товарищество должно устранить. Иностранцы из подвала выселены.

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