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09:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы получили 1500 пропусков для проезда в зону «последней мили»

С 25 апреля Многофункциональные центры выдали 1500 автопропусков волгоградцам, проживающим в зоне «последней мили».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в общей сложности в этой зоне проживает 3 000 человек. Автопропуск позволит тем, кто его получил, свободно доезжать на своем авто до дома во время ЧМ-2018. Напомним, что все остальные смогут перемещаться по зоне «последней мили» только пешком.

Волгоградцы, проживающие в Центральном районе, могут получить автопропуск в МФЦ по адресу улица Комсомольская, 10, в Краснооктябрьском — на улицах Богунской, 12 и Бажова, 11 в будние до 20:00 и в субботу до 15:30. Для оформления пропуска с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на квартиру, свидетельство о регистрации авто, а также действующий страховой полис ОСАГО. Сделать его можно в течение дна. Подробнее об этом читайте здесь.

Автомобилисты, которые не успели до начала тестовых матчей 2 и 9 мая оформить пропуск на машину, могли проехать на территорию вблизи стадиона при предъявлении паспорта с пропиской. Во время проведения ЧМ-2018 действительным для проезда будет только специальный автопропуск.

Отметим, «последняя миля» — это зона в радиусе 1,5 километра от «Волгоград Арены».

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