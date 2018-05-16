Первая вузовская программа по направлению «интернет вещей» запущена в Новосибирске

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — беспроводная технология для передачи данных между устройствами без участия человека, по ней работают, например, «умные» дома.

«Речь идет о дополнительном бесплатном образовании для студентов старших курсов. В первом семестре студенты будут решать примеры готовых индустриальных кейсов, во втором семестре — будут выполнять индивидуальные проекты, создавать прототипы устройств для интернета вещей. У нас сейчас целенаправленно для этой индустрии кадры никто не готовит, это первая программа по промышленному интернету вещей [в Новосибирске]», — рассказал Томилов.

По итогам обучения компания проведет всероссийский конкурс проектов. По словам Томилова, цель обучения — создание проектов с коммерческой направленностью.

Как пояснил ТАСС декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Иван Рева, лаборатория, созданная в рамках Академии интернета вещей, будет оснащена оборудованием с датчиками и контроллерами, которые студенты будут программировать.