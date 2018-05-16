«КрасКом» предложил красноярцам оценить благоустроенные после ремонта сетей дворы

«КрасКом» восстанавливает асфальтовое покрытие и проводит благоустройство во дворах, где прошел ремонт инженерных сетей. Качество проведенных работ компания предложила оценить красноярцам.

Первым адресом, где уложили новое дорожное полотно, стала улица Ленина в районе дома № 24. Здесь минувшей зимой ремонтировали сети холодного водоснабжения, а также проложили более 200 метров новой теплотрассы.

«В этом году подготовка территорий к укладке асфальта началась в первой декаде апреля, — рассказывает генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — За этот летний сезон мы должны полностью закрыть тему “долгоиграющих” разрытий и вернуть прежний вид 1 270 территориям городского пространства, где в течение не только минувшей зимы, но и в прошлые годы велись ремонтные работы на сетях водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения, неизбежно сопровождающиеся вскрытием грунта».

В бюджете предприятия этого года запланировано более 80 млн рублей на благоустройство. В необходимых объемах восстановительные работы «КрасКом» начал выполнять только с 2017 года, закрыв 1 100 ордеров, некоторые из которых числились за предприятием с 2010 года.