«КрасКом» предложил красноярцам оценить благоустроенные после ремонта сетей дворы
Свои предложения и пожелания горожане могут направлять лично гендиректору компании Олегу Гончерову.
Свои предложения и пожелания горожане могут направлять лично гендиректору компании Олегу Гончерову.
«КрасКом» восстанавливает асфальтовое покрытие и проводит благоустройство во дворах, где прошел ремонт инженерных сетей. Качество проведенных работ компания предложила оценить красноярцам.
Первым адресом, где уложили новое дорожное полотно, стала улица Ленина в районе дома № 24. Здесь минувшей зимой ремонтировали сети холодного водоснабжения, а также проложили более 200 метров новой теплотрассы.
«В этом году подготовка территорий к укладке асфальта началась в первой декаде апреля, — рассказывает генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — За этот летний сезон мы должны полностью закрыть тему “долгоиграющих” разрытий и вернуть прежний вид 1 270 территориям городского пространства, где в течение не только минувшей зимы, но и в прошлые годы велись ремонтные работы на сетях водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения, неизбежно сопровождающиеся вскрытием грунта».
Учитывая большой фронт работ по благоустройству предстоящим летом, «КрасКом» предложил жителям Красноярска взять под общественный контроль качество их выполнения. Свои замечания и пожелания красноярцы могут сообщать лично руководителю «КрасКома» Олегу Гончерову, заполнив форму обратной связи «Напиши письмо генеральному директору» на сайте предприятия в разделе «Абонентам».