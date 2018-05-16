Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Где разваленная под санкциями РФ?!»: Семенченко устроил истерику
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Как разные знаки зодиака привлекают к себе внимание
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Малахова сняли спящим в отеле с экс-супругой Джигарханяна
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
5 фактов, которых вы не знали о сыре
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как накажут россиян после возврата Крыма Украине сказал Боровой
Россияне раскупили путевки в самое пекло
Фоторепортажи
15Замуж за принца
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
09:49 (мск), источник: Newslab.ru

«КрасКом» предложил красноярцам оценить благоустроенные после ремонта сетей дворы

Свои предложения и пожелания горожане могут направлять лично гендиректору компании Олегу Гончерову.

«КрасКом» восстанавливает асфальтовое покрытие и проводит благоустройство во дворах, где прошел ремонт инженерных сетей. Качество проведенных работ компания предложила оценить красноярцам.

Первым адресом, где уложили новое дорожное полотно, стала улица Ленина в районе дома № 24. Здесь минувшей зимой ремонтировали сети холодного водоснабжения, а также проложили более 200 метров новой теплотрассы.

«В этом году подготовка территорий к укладке асфальта началась в первой декаде апреля, — рассказывает генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — За этот летний сезон мы должны полностью закрыть тему “долгоиграющих” разрытий и вернуть прежний вид 1 270 территориям городского пространства, где в течение не только минувшей зимы, но и в прошлые годы велись ремонтные работы на сетях водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения, неизбежно сопровождающиеся вскрытием грунта».

В бюджете предприятия этого года запланировано более 80 млн рублей на благоустройство. В необходимых объемах восстановительные работы «КрасКом» начал выполнять только с 2017 года, закрыв 1 100 ордеров, некоторые из которых числились за предприятием с 2010 года.

Учитывая большой фронт работ по благоустройству предстоящим летом, «КрасКом» предложил жителям Красноярска взять под общественный контроль качество их выполнения. Свои замечания и пожелания красноярцы могут сообщать лично руководителю «КрасКома» Олегу Гончерову, заполнив форму обратной связи «Напиши письмо генеральному директору» на сайте предприятия в разделе «Абонентам».

Все новости региона
 Глава минздрава Красноярского края попросил отставки
На остановке «Улица Перенсона» начали сносить павильоны
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Чубайс обрадовался, что его не пригласили в правительство
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
Северная Корея пригрозила отказаться от участия в саммите с США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь