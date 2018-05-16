Аукционы по заготовке ореха начинаются в Приморье

В Приморье пройдут первые аукционы на право заключения договора аренды лесных участков для заготовки кедрового ореха. Теперь у этих лесных участков появится хозяин — арендатор, который будет следить за чистотой территории, за ее защитой от лесных пожаров. Поступления от арендной платы и налогов будут идти в бюджет Приморья. Тот факт, что у лесных участков будет арендатор, не запрещает гражданам заготавливать на них дикоросы для личного потребления, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В ближайшее время пройдут торги по нескольким лотам: для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Сергеевского лесничества на площади 65,8 тысяч гектаров и на территории Чугуевского лесничества на площади 159 тысяч гектаров, для осуществления рекреационной деятельности на территории Кавалеровского лесничества на площади 1,2 гектара и для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Рощинского лесничества на площади почти 60 тысяч гектаров.