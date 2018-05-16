Аукционы по заготовке ореха начинаются в Приморье
Появление у лесных участков арендаторов не запрещает гражданам заготавливать на них дикоросы для личного потребления. Денежные поступления от арендной платы и налогов будут идти в бюджет Приморья.
Появление у лесных участков арендаторов не запрещает гражданам заготавливать на них дикоросы для личного потребления. Денежные поступления от арендной платы и налогов будут идти в бюджет Приморья.
В Приморье пройдут первые аукционы на право заключения договора аренды лесных участков для заготовки кедрового ореха. Теперь у этих лесных участков появится хозяин — арендатор, который будет следить за чистотой территории, за ее защитой от лесных пожаров. Поступления от арендной платы и налогов будут идти в бюджет Приморья. Тот факт, что у лесных участков будет арендатор, не запрещает гражданам заготавливать на них дикоросы для личного потребления, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
В ближайшее время пройдут торги по нескольким лотам: для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Сергеевского лесничества на площади 65,8 тысяч гектаров и на территории Чугуевского лесничества на площади 159 тысяч гектаров, для осуществления рекреационной деятельности на территории Кавалеровского лесничества на площади 1,2 гектара и для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Рощинского лесничества на площади почти 60 тысяч гектаров.
Напомним, в феврале депутаты Законодательного Собрания Приморья приняли закон, который ограничивает в регионе сроки сбора кедрового ореха для собственных нужд. Он установил сроки заготовки с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, в документе прописан запрет при сборе орехов на рубку деревьев и кустарников, а также на использование инструментов, механизмов и устройств, которые могут повредить лесные насаждения. Этот закон должен стать действенным механизмом, способствующим сохранению приморской тайги.