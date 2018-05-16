Теплая и дождливая погода ожидается в Нижегородской области до конца рабочей недели
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 16 мая облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха днем 27 градусов, ветер 2 м/с.
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Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 16 мая облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха днем 27 градусов, ветер 2 м/с.
17 мая облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 14 градусов, ветер 3 м/с. Температура воздуха днем 26 градусов, ветер 2 м/с.
18 мая переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 15 градусов, ветер 2 м/с. Температура воздуха днем 26 градусов, ветер 3 м/с.