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09:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Теплая и дождливая погода ожидается в Нижегородской области до конца рабочей недели

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 16 мая облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха днем 27 градусов, ветер 2 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

17 мая облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 14 градусов, ветер 3 м/с. Температура воздуха днем 26 градусов, ветер 2 м/с.

18 мая переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 15 градусов, ветер 2 м/с. Температура воздуха днем 26 градусов, ветер 3 м/с.

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