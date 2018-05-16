Более половины россиян опасаются глобального конфликта на почве войны в Сирии

Согласно данным исследования, поступившим в «Интерфакс», в общей сложности 57% респондентов — в разной мере — испытывают опасения, что нынешние противоречия из-за Сирии могут обернуться глобальным вооруженным конфликтом.

На вопрос: «Опасаетесь ли Вы, что нынешнее обострение отношений России с Западом по поводу Сирии может перерасти в Третью мировую войну?», 16% опрошенных ответили «есть большие опасения», а 41% — что у них «есть некоторые опасения».

При этом более трети россиян, согласно результатам опроса, не склонны считать, что проблемы в международных отношениях на почве сирийского конфликта могут привести к мировой войне. 11% респондентов сообщили, что по этому поводу у них «нет никаких опасений», а 27% — что у них «нет особых опасений».

Почти треть россиян (31%), согласно данным социологического исследования, «внимательно следит за последними событиями в Сирии», а 55% респондентов дали такой ответ: «Я немного знаю о последних событиях в Сирии, но не слежу за ними пристально». 14% опрошенных заявили, что ничего не знают об этих событиях.

Опрос был проведен 20—24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.