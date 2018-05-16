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09:34 (мск), источник: РИА Недвижимость

Движение на нескольких улицах Москвы ограничили из-за ремонта

МОСКВА, 16 мая — РИА Недвижимость. Движение транспорта на нескольких улицах в центре, на северо-востоке и на западе Москвы ограничено из-за ремонта инженерных сетей, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.

Источник: РИА "Новости"

«До 30 мая для водителей поэтапно закрывают полосу на улице Образцова — от дома 21а до Трифоновской улицы. До 26 мая действуют ограничения на одной полосе в Малом Златоустинском переулке — от Армянского переулка до дома 3, строения 3. А с 27 мая по 30 мая ограничат одну полосу в Большом Златоустинском переулке на пересечении с Малым Златоустинским переулком», — отмечается в материалах.

С 16 мая по 13 июня из-за перекрытия одной полосы на 2-й Черногрязской улице введут движение с правом приоритетного проезда в районе дома 13 на Звенигородском шоссе. А с 20 мая по 21 августа сложнее будет проехать по двум полосам в обоих направлениях на 2-й улице Измайловского Зверинца, сообщается в них.

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09:13 (мск)© Ньюстюб
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