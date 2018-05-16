Движение на нескольких улицах Москвы ограничили из-за ремонта

«До 30 мая для водителей поэтапно закрывают полосу на улице Образцова — от дома 21а до Трифоновской улицы. До 26 мая действуют ограничения на одной полосе в Малом Златоустинском переулке — от Армянского переулка до дома 3, строения 3. А с 27 мая по 30 мая ограничат одну полосу в Большом Златоустинском переулке на пересечении с Малым Златоустинским переулком», — отмечается в материалах.