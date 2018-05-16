В Симферополе ряд улиц на полдня оставят без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. В связи с ремонтными работами пять улиц Симферополя после обеда останутся без электроэнергии. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. В связи с ремонтными работами пять улиц Симферополя после обеда останутся без электроэнергии. Об этом сообщили в
«В связи с проведением регламентных работ будет прекращена подача электроэнергии по адресам: улицы Глухова, 2−32, 1−25, Контейнерная, 14), Депутатская, 1−7, 2−22, Сигнальная, 2−22, 1−13, Сиреневая, 2−16, 1−19», — отметили в
В администрации добавили, что плановое время отключения электроэнергии — с 13:00 до 17:00.