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09:58 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе ряд улиц на полдня оставят без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. В связи с ремонтными работами пять улиц Симферополя после обеда останутся без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«В связи с проведением регламентных работ будет прекращена подача электроэнергии по адресам: улицы Глухова, 2−32, 1−25, Контейнерная, 14), Депутатская, 1−7, 2−22, Сигнальная, 2−22, 1−13, Сиреневая, 2−16, 1−19», — отметили в пресс-службе.

В администрации добавили, что плановое время отключения электроэнергии — с 13:00 до 17:00.

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