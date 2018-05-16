Ремонт моста через Хопер в Воронежской области опять задерживается
«Черноземуправтодор» не смог найти подрядчика.
«Черноземуправтодор» не смог найти подрядчика.
Ни одна мостостроительная фирма не пожелала принять участие в аукционе на завершении ремонта переправы через реку Хопер на дороге Р-22 «Каспий» у границы Воронежской и Саратовской областей, который объявлял «Черноземуправтодор». Сумма контракта составляла 189,57 млн.рублей. а эти деньги подрядчику нужно было в срок до 10 декабря смонтировать пролеты, и построить дорожное полотно, нанести асфальт, установить ограждение и знаки, а также нанести дорожную разметку.
В 2015 году ремонтом моста занималась другая фирма. Она успела освоить более 300 млн.рублей, произведя демонтаж старого моста и установив временную переправу. Но заказчик остался недоволен темпами работ и расторг контракт.