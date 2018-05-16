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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Ремонт моста через Хопер в Воронежской области опять задерживается

«Черноземуправтодор» не смог найти подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

Ни одна мостостроительная фирма не пожелала принять участие в аукционе на завершении ремонта переправы через реку Хопер на дороге Р-22 «Каспий» у границы Воронежской и Саратовской областей, который объявлял «Черноземуправтодор». Сумма контракта составляла 189,57 млн.рублей. а эти деньги подрядчику нужно было в срок до 10 декабря смонтировать пролеты, и построить дорожное полотно, нанести асфальт, установить ограждение и знаки, а также нанести дорожную разметку.

В 2015 году ремонтом моста занималась другая фирма. Она успела освоить более 300 млн.рублей, произведя демонтаж старого моста и установив временную переправу. Но заказчик остался недоволен темпами работ и расторг контракт.

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