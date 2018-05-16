Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии раскрыли истинные причины атак на Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Провокации Киева в день открытия Крымского моста были ожидаемы
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Шизофрения меняет не только мозг
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
11:18 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске власти благоустроят «Гремячую гриву» для туристов

В Красноярске создадут спортивно-туристическую зону в районе «Гремячей ивы». Старт проекту дал губернатор края Александр Усс.

Источник: НИА Красноярск

Об этом рассказал заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко на странице Вконтакте. «Мы с СФУ, Центром путешественников и проектировщиками (спасибо Антону Шаталову и его команде) работали над этой концепцией несколько месяцев, и в итоге это будет большой парк для активного отдыха, в первую очередь для бегунов, лыжников, хайкеров и просто любителей погулять на свежем воздухе», — написал Сергей о проекте. Проект воплотят в жизнь в два этапа. В этом году обустроят территорию от «Сопки» до Академии биатлона.

Следующим этапом в 2019 году благоустроят путь от Академии до Собакиной речки. В этих точках сделают маршруты для поездок на лошадях, снегоходах и мотоциклах. В проекте туристического центра также предусмотрено помещение для туристов, комнату матери и туристов, спортплощадки и парки для прогулок."В студенческие годы бегал там на физкультуре и помню, какие там есть уникальные места с шикарными видами. К природному ландшафту и деревьям будет относится максимально внимательно. Должно получиться очень круто!, — добавил чиновник.

Все новости региона
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Хиллари Клинтон назвали позором США
Более половины россиян боятся начала мировой войны из-за Сирии
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Давай проверим, насколько хорошо ты помнишь о романах звезд. Некоторые из них в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами, зато какими!
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь