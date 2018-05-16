В Красноярске власти благоустроят «Гремячую гриву» для туристов
В Красноярске создадут
В Красноярске создадут
Об этом рассказал заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко на странице Вконтакте. «Мы с СФУ, Центром путешественников и проектировщиками (спасибо Антону Шаталову и его команде) работали над этой концепцией несколько месяцев, и в итоге это будет большой парк для активного отдыха, в первую очередь для бегунов, лыжников, хайкеров и просто любителей погулять на свежем воздухе», — написал Сергей о проекте. Проект воплотят в жизнь в два этапа. В этом году обустроят территорию от «Сопки» до Академии биатлона.
Следующим этапом в 2019 году благоустроят путь от Академии до Собакиной речки. В этих точках сделают маршруты для поездок на лошадях, снегоходах и мотоциклах. В проекте туристического центра также предусмотрено помещение для туристов, комнату матери и туристов, спортплощадки и парки для прогулок."В студенческие годы бегал там на физкультуре и помню, какие там есть уникальные места с шикарными видами. К природному ландшафту и деревьям будет относится максимально внимательно. Должно получиться очень круто!, — добавил чиновник.