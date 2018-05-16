В Красноярске власти благоустроят «Гремячую гриву» для туристов

Об этом рассказал заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко на странице Вконтакте. «Мы с СФУ, Центром путешественников и проектировщиками (спасибо Антону Шаталову и его команде) работали над этой концепцией несколько месяцев, и в итоге это будет большой парк для активного отдыха, в первую очередь для бегунов, лыжников, хайкеров и просто любителей погулять на свежем воздухе», — написал Сергей о проекте. Проект воплотят в жизнь в два этапа. В этом году обустроят территорию от «Сопки» до Академии биатлона.