Киберпанк по-шведски: микрочипы под кожей

Источник: Популярная механика

В Швеции уже порядка 3000 человек вживили себе под кожу микрочип, с помощью которого ездят в метро, расплачиваются в магазине и открывают собственные машины.

Сам чип действует как цифровая связка ключей с помощью ближней бесконтактной связи. Это способ посылать информацию по беспроводной связи от пассивного чипа к считывающему устройству, но только когда между ними всего около 4 см. С помощью чипа можно пройти в тренажерный зал, открыть дверь машины или офиса и заплатить, как по карте. Со временем и развитием технологии такой чип сможет делать все больше и больше.

Сама технология далеко не нова, она вошла в обиход еще с 2015 года, примерно такие же чипы ветеринары уже вживляют кошкам и собакам, чтобы хозяева могли везде их найти. Но раньше такие чипы были уделом биохакеров, теперь же это часть повседневной жизни. Более того, с июня 2017 года в Швеции можно, например, покупать билеты с помощью таких чипов, настолько они стали распространены, и просто протянуть руку вместо телефона или распечатанного билета.