Киберпанк по-шведски: микрочипы под кожей
Кошелек — штука неудобная, карточка может потеряться, ключи можно
Кошелек — штука неудобная, карточка может потеряться, ключи можно
В Швеции уже порядка 3000 человек вживили себе под кожу микрочип, с помощью которого ездят в метро, расплачиваются в магазине и открывают собственные машины.
Сам чип действует как цифровая связка ключей с помощью ближней бесконтактной связи. Это способ посылать информацию по беспроводной связи от пассивного чипа к считывающему устройству, но только когда между ними всего около 4 см. С помощью чипа можно пройти в тренажерный зал, открыть дверь машины или офиса и заплатить, как по карте. Со временем и развитием технологии такой чип сможет делать все больше и больше.
Сама технология далеко не нова, она вошла в обиход еще с 2015 года, примерно такие же чипы ветеринары уже вживляют кошкам и собакам, чтобы хозяева могли везде их найти. Но раньше такие чипы были уделом биохакеров, теперь же это часть повседневной жизни. Более того, с июня 2017 года в Швеции можно, например, покупать билеты с помощью таких чипов, настолько они стали распространены, и просто протянуть руку вместо телефона или распечатанного билета.
Правда, у такой технологии есть очевидный побочный эффект. Любая корпорация может легко использовать информацию с чипа: отследить, где вы находитесь, как долго обедаете, как часто ходите в туалет, стоит только просканировать чип. А так как такая техника предлагается именно корпорациями, и пока толком не регулируется, то рано или поздно это, разумеется, случится. А вот отказаться от такого сбора информации довольно сложно. Можно оставить бумажник дома, не пользоваться карточкой (хотя даже это сейчас сложно), но вот удаление микрочипа потребует чуть больше усилий. К тому же пока такие чипы очень легко взломать.