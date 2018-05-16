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13:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Белый наряд, платье по талону и невеста-ребенок. Самые необычные королевские свадьбы

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл следует в череде других королевских свадебных торжеств, многие из которых были весьма необычными. Би-би-си вспоминает, чем запомнились прошлые церемонии монарших особ.

Мода на белое платье

Принц Альберт в 17-летнем возрасте писал в дневнике, что у королевы Виктории «огромные голубые глаза» | Источник: Wikimedia Commons

Королева Виктория — самая известная в Британии монаршая персона, положившая начало моде на белое свадебное платье. Она правила империей 63 года, дольше на троне — только королева Елизавета II.

Виктория вышла замуж за Альберта в 1840 году. Это было крайне пышное торжество, ведь население империи тогда насчитывало 400 миллионов человек.

Королева надела на свадьбу белое атласное шелковое платье, что было очень нехарактерно для того времени: замуж было принято выходить в цветных платьях с золотой или серебряной вышивкой.

И хотя Виктория точно была не первой невестой, надевшей белое, о церемонии говорил весь мир, так что именно ее можно считать основоположницей традиции белого свадебного платья.

Самая огромная аудитория

Герцог и герцогиня Кембриджские на знаменитом балконе Букингемского дворца в день свадьбы. | Источник: AP 2018

Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон была настолько популярной, что всемирную славу завоевала даже подружка невесты, сестра Кейт — Пиппа.

Как писали СМИ, в 2011 году свадебную церемонию посмотрели 2 миллиарда человек по всему миру.

Понять, насколько это точная цифра, невозможно. Однако именно она звучали на брифинге британского министерства культуры, медиа и спорта еще до церемонии — в качестве предположения.

В любом случае, эта цифра однозначно больше, чем 750 миллионов следивших в прямом эфире за свадьбой принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

Не самая романтичная

Королева Мария I хотела иметь детей, чтобы усилить влияние католичества в Англии; ее сестра Елизавета была протестанткой. | Источник: Wikimedia Commons / CC0

Сегодня королевские свадьбы заключаются по любви, но много веков назад они использовались в качестве политических инструментов и построения альянсов в стиле «Игры престолов».

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Например, брак английской королевы Марии I и испанского принца Филиппа II в 1554 году был заключен в попытке улучшить зарубежное влияние двух стран и усилить позиции католиков в Европе.

Романтика была настолько не важна для испанского монарха, что его посланники прямо говорили:

Брак состоялся не из плотских соображений, а чтобы поправить беспорядок в королевстве.

Всего через четыре года после свадьбы Мария умерла от лихорадки, к тому моменту Филипп уже не видел ее около года.

«Я чувствовал надлежащее сожаление по поводу ее смерти», — холодно отметил король в письме сестре; в нем он сосредоточился не на смерти жены, а на дипломатических переговорах с Францией.

Английский парламент после смерти Марии отказался признать права Филиппа на корону Англии, и он покинул империю.

Аскетичная свадьба

Принц Филипп служил в британском военно-морском флоте во время Второй Мировой войны. | Источник: AP 2018

Свадьба королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского собрала 2000 гостей, включая монархов со всего мира.

Так как церемония была в послевоенный 1947 год, ее не могла не коснуться политика распределения, введенная в Британии в то время.

Принцесса Елизавета (королевой она стала пять лет спустя) покупала ткань для своего свадебного платья по талонам.

Причем собственных талонов ей не хватило, и правительство выписало ей 100 дополнительных, чтобы покрыть расходы на пошив. Некоторые льготы получили также пажи и подружки невесты.

Елизавете посылали собственные купоны подданные со всей Британии. Правда, в итоге их все вернули, так как пользоваться чужими талонами было нельзя: политика распределения была очень строгой.

Шесть жен

Развод с первой женой Генриха VIII привел к отделению страны от Католической церкви. | Источник: Wikimedia Commons

У короля Генриха VIII за жизнь было шесть жен — хотя это точно не тот король, за которого хотелось бы выйти замуж.

С двумя своими женами он развелся, двух других — казнил по обвинению в измене.

В 1509 году он женился на Екатерине Арагонской, вдове своего брата. Король хотел наследника, но Екатерина родила дочь, и тогда он решил с ней развестись.

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Это повлекло за собой отлучение короля от Католической церкви и ряд церковных реформ в Англии, в результате чего Англиканская церковь отделилась от Римско-католической.

Затем он женился на Анне Болейн, но она тоже родила дочь. Следующие ее дети рождались мертвыми, и Анна была обвинена в измене и казнена.

Следующей женой Генриха стала Джейн Сеймур. Она родила ему сына, которого он так хотел, но вскоре после родов умерла.

Анна Клевская стала четвертой женой Генриха, брак с ней был одним из способов скрепить союз Генриха, французского короля Франциска I и германских протестантских князей. Этот брак также был аннулирован, так как король заочно помолвился с Анной, увидев ее портрет, а в жизни жена ему совершенно не понравилась. Анна осталась в Англии в качестве «сестры короля» и пережила Генриха и других его жен.

В возрасте 50 лет Генрих женился на Екатерине Говард, которая была младше него более чем на 30 лет. Спустя два года по обвинению в измене он казнил и ее.

Последней женой Генриха была Екатерина Парр, которая была с ним до самой смерти короля в 1547 году. После смерти Генриха она вышла замуж за Томаса Сеймура, брата Джейн Сеймур.

Самая феминистская

Принцеса Уэльская надела изысканное шелковое платье. | Источник: AP 2018

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер в 1981 году запомнилась публике по нескольким причинам. Во-первых, у невесты было самое длинное платье за всю историю королевских свадеб: длина шлейфа достигала восьми метров. Платье также было и самым дорогим — более 100 тысяч долларов.

Эта церемония также стала и самой «феминистской» — из клятвы невесты убрали обещание «слушаться мужа».

Принцесса Уэльская действительно была очень самостоятельной: она перестала жить с принцем Чарльзом в 1992 году, затем публично критиковала его способности управлять страной, королевскую семью и его советников.

Она также утверждала, что оба они изменяли, ещё будучи в браке.

Пара развелась в 1996 году, а в 1997 году Диана погибла в автокатастрофе.

Самая юная невеста

Королю Шотландии Давиду II было четыре года, когда он женился на семилетней Джоан Тауэрской в 1328 году.

Он тогда еще не был королем, ему нужно было дождаться пяти лет, чтобы взять на себя эту ответственность.

Его брак был залогом мирного договора между Англией и Шотландией.

Спустя несколько лет Давид вторгся в Англию, где правил его шурин Эдуард III.

В ходе военных перипетий он был заточен в тюрьму на 11 лет, и после освобождения жену никогда больше не видел.

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