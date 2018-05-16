Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция внезапно меняет позицию в отношении российского Крыма
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Ученые обнаружили связь между леворукостью и весом новорожденных
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
15Замуж за принца
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
11:09 (мск), источник: РИА Новости

На Байкале развернули третий кластер нейтринного телескопа

ИРКУТСК, 16 мая — РИА Новости. Ученые развернули на Байкале третий кластер нейтринного телескопа Baikal-GVD, который позволит изучать элементарную частицу нейтрино, а также историю и состояние Вселенной, сообщает Иркутский государственный университет (ИГУ).

Источник: Reuters

Проектирование нейтринного телескопа на Байкале объемом порядка кубического километра началось в 2010 году. Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно Байкала. К 2021 году, когда будут собраны 12 кластеров, завершится первый этап строительства нейтринного телескопа. Следующий этап включает в себя развертывание 27 кластеров.

Ключевым участником проекта по установке глубоководного телескопа Baikal-GVD является НИИ прикладной физики ИГУ. С помощью телескопа ученые фиксируют вспышки света, которые возникают при взаимодействии воды и частиц нейтрино, возникающих в далеком космосе, в частности, при взрывах сверхновых звезд.

«Ученые международной коллаборации “Байкал” завершили развертывание третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD. Также, после проведенных регламентных работ по устранению выявленных недостатков на ранее установленных кластерах, все они объединены в единую систему сбора и обработки данных», — говорится в сообщении.

Нейтрино являются уникальными носителями информации. По словам директора НИИ прикладной физики, профессора Николая Буднева, изучение нейтрино позволит «понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем».

Ученые считают, что большие глубоководные нейтринные телескопы после достижения определенных размеров позволят открыть эру нейтринной астрономии. Кроме НИИ прикладной физики ИГУ в проекте участвуют Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований, находящийся в Дубне, МГУ имени М. В. Ломоносова.

Все новости региона
 Киев бросил вызов в день открытия крымского моста. Мнение
Российский хирург рассказал об операции, проведенной Меланье Трамп
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
Стоимость Сахалинского моста оценили в 3,5 раза дороже Крымского
Американские пловцы лишены золота, которое перейдет россиянам
National Interest назвал лучший российский истребитель
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Американский политик назвала Хиллари Клинтон «позором США»
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Давай проверим, насколько хорошо ты помнишь о романах звезд. Некоторые из них в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами, зато какими!
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь