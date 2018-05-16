На Байкале развернули третий кластер нейтринного телескопа
ИРКУТСК, 16 мая — РИА Новости. Ученые развернули на Байкале третий кластер нейтринного телескопа
ИРКУТСК, 16 мая — РИА Новости. Ученые развернули на Байкале третий кластер нейтринного телескопа
Проектирование нейтринного телескопа на Байкале объемом порядка кубического километра началось в 2010 году. Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно Байкала. К 2021 году, когда будут собраны 12 кластеров, завершится первый этап строительства нейтринного телескопа. Следующий этап включает в себя развертывание 27 кластеров.
Ключевым участником проекта по установке глубоководного телескопа
«Ученые международной коллаборации “Байкал” завершили развертывание третьего кластера нейтринного телескопа
Ученые считают, что большие глубоководные нейтринные телескопы после достижения определенных размеров позволят открыть эру нейтринной астрономии. Кроме НИИ прикладной физики ИГУ в проекте участвуют Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований, находящийся в Дубне, МГУ имени М. В. Ломоносова.