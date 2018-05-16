За четыре месяца хабаровчане оставили в кафе и ресторанах 4,2 миллиарда
В краевой столице подвели итоги
В краевой столице подвели итоги
О первых результатах хабаровской экономики в 2018 году рассказал начальник профильного управления Александр Анисимов, сообщает
«В Хабаровске выправилась ситуация в промышленном производстве. Объём отгруженных товаров с начала года составил 30 миллиардов рублей, с ростом на четыре процента к аналогичному периоду 2017 года. Положительная динамика отмечена в обрабатывающих производствах — 104,5%. Улучшается ситуация в нефтепереработке», — отметил Александр Анисимов.
Наращивает также обороты транспортная отрасль. С начала года перевезли около 25 миллионов пассажиров, свыше десяти миллионов человек приходится на муниципалов.
Положительная динамика есть также в инвестиционном направлении. В экономику дальневосточной столицы за четыре месяца направили 16,2 миллиарда рублей — больше, чем за первые месяцы прошлого года.
Однако специалисты наблюдают отставание в производстве металлических изделий, а также в металлургии. Это связано с неблагоприятной экономической обстановкой в ООО «Аркаим МК», а также снижением заказов в ООО «Ремстрой НТВ».
Рекордно низкие показатели по уровню безработицы — 0,3%. По статистике, на 8081 вакансию в центре занятости зарегистрированы около тысячи безработных — семь вакансий на человека.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в прошлом году горожане потратили около 14 миллиардов рублей в ресторанах и кафе, что в два раза больше, чем в 2016-м. Специалисты считают, что это — показатель стабильности экономики города.
Агентство также сообщало, что в Хабаровском крае индекс промышленного производства за 2017 год вырос на 20%. Это один из самых значимых успехов региона в экономике и социальной сфере.