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11:07 (мск), источник: Восток Медиа

За четыре месяца хабаровчане оставили в кафе и ресторанах 4,2 миллиарда

В краевой столице подвели итоги социально-экономического развития города за первые четыре месяца 2018 года. Специалисты наблюдают улучшение в промышленном производстве, транспортной отрасли, потребительском рынке и инвестиционном направлении. Аутсайдерами стали металлургия и строительство.

О первых результатах хабаровской экономики в 2018 году рассказал начальник профильного управления Александр Анисимов, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В Хабаровске выправилась ситуация в промышленном производстве. Объём отгруженных товаров с начала года составил 30 миллиардов рублей, с ростом на четыре процента к аналогичному периоду 2017 года. Положительная динамика отмечена в обрабатывающих производствах — 104,5%. Улучшается ситуация в нефтепереработке», — отметил Александр Анисимов.

Наращивает также обороты транспортная отрасль. С начала года перевезли около 25 миллионов пассажиров, свыше десяти миллионов человек приходится на муниципалов.

Улучшает результаты и потребительский рынок. За первые четыре месяца хабаровчане оставили 4,2 миллиарда рублей в кафе, столовых и ресторанах. Оборот розничной торговли в городе достиг отметки в 68,5 миллиарда.

Положительная динамика есть также в инвестиционном направлении. В экономику дальневосточной столицы за четыре месяца направили 16,2 миллиарда рублей — больше, чем за первые месяцы прошлого года.

Однако специалисты наблюдают отставание в производстве металлических изделий, а также в металлургии. Это связано с неблагоприятной экономической обстановкой в ООО «Аркаим МК», а также снижением заказов в ООО «Ремстрой НТВ».

В аутсайдерах пока строительная отрасль. В январе-апреле 2018 года в эксплуатацию ввели 47,2 тысячи квадратных метров жилья — 90% от показателей прошлого года.

Рекордно низкие показатели по уровню безработицы — 0,3%. По статистике, на 8081 вакансию в центре занятости зарегистрированы около тысячи безработных — семь вакансий на человека.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в прошлом году горожане потратили около 14 миллиардов рублей в ресторанах и кафе, что в два раза больше, чем в 2016-м. Специалисты считают, что это — показатель стабильности экономики города.

Агентство также сообщало, что в Хабаровском крае индекс промышленного производства за 2017 год вырос на 20%. Это один из самых значимых успехов региона в экономике и социальной сфере.

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