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11:08 (мск), источник: Фонтанка

Десятки петербургских гостиниц оштрафовали за завышение цен на время ЧМ-2018

Городское управление Роспотребнадзора оштрафовало 83 петербургские гостиницы за завышение цен во время чемпионата мира. Как сообщило ведомство 16 мая, общая сумма взысканий составила 875,3 тысячи рублей.

Источник: Reuters

Всего Роспотребнадзор вынес 65 постановлений о привлечении к административной ответственности. В отношении 13 гостиниц направлены иски в суд.

Имен нарушителей ведомство не называет. В данных мониторинга Ростуризма о завышении цен на время чемпионата назывались несколько десятков гостиниц Северной столицы, в том числе апарт-отель «Вертикаль», хостелы Soul Kitchen и Vintage&Funky Sport Hostel. Ранее отельеры сообщали «Фонтанке», что были вынуждены давать Роспотребнадзору разъяснения по поводу стоимости своих услуг, но претензий не получали.

Напомним, во время чемпионата в городах, принимающих соревнования, стоимость проживания в отелях регламентируется постановлением правительства. Максимальная цена рассчитана с учетом класса отеля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Петербург примет матчи группового этапа, 1/8 финала и один из полуфиналов.

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