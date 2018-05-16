Десятки петербургских гостиниц оштрафовали за завышение цен на время ЧМ-2018

Всего Роспотребнадзор вынес 65 постановлений о привлечении к административной ответственности. В отношении 13 гостиниц направлены иски в суд.
Имен нарушителей ведомство не называет. В данных мониторинга Ростуризма о завышении цен на время чемпионата назывались несколько десятков гостиниц Северной столицы, в том числе апарт-отель «Вертикаль», хостелы Soul Kitchen и Vintage&Funky Sport Hostel. Ранее отельеры сообщали «Фонтанке», что были вынуждены давать Роспотребнадзору разъяснения по поводу стоимости своих услуг, но претензий не получали.
Напомним, во время чемпионата в городах, принимающих соревнования, стоимость проживания в отелях регламентируется постановлением правительства. Максимальная цена рассчитана с учетом класса отеля.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Петербург примет матчи группового этапа, 1/8 финала и один из полуфиналов.