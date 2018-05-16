На Кубани судебные приставы застали должника в бане

Выплачивать деньги он не собирался, а от судебных приставов пустился в бега. Однако те все равно его настигли в бане.

Вместе с компанией друзей должник отправился в парилку на выходные. По его словам, они ждали девочек, а никак не судебных приставов.

— Должник, вышедший из парилки в костюме Адама, печально констатировал: «Приехали девочки, да не те!», — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.