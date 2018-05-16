Подростка на коляске с загипсованными ногами не пустили в самолет в Кургане

«Отец с сыном, прооперированным в клинике Илизарова, не смогли попасть в самолет. В Кургане ребенка с инвалидностью после операции на ногах не пустили на борт, обосновав это тем, что он будет занимать слишком много места», — сказал Моисеенко.

По словам отца ребенка, инцидент произошел 13 мая. На регистрации на рейс до Москвы ему сказали, что в записях не указано, что мальчик является инвалидом первой группы, передвигается на инвалидной коляске и из-за загипсованных ног ему может потребоваться два места. Несколько дней отцу и сыну пришлось жить в арендованной комнате, дожидаясь отправки домой.

Моисеенко считает, что в случившемся виновны сотрудники Фонда социального страхования (ФСС), занимавшегося покупкой билетов, и авиакомпании. «ФСС не предупредил авиакомпанию, что будет лететь ребенок, у которого ноги в гипсе. Да и авиакомпания могла бы найти возможность доставить», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что семья уже прилетела в Москву. «Ребенок устал, изможден, здоровому человеку это сложно выдержать. Однако им предстоит провести еще 12 часов в аэропорту, ожидая рейса во Владивосток», — сказал Моисеенко.

По его словам, отец ребенка намерен обратиться в суд, чтобы компенсировать моральный ущерб, а также расходы на жилье и питание.

В свою очередь в Приморском региональном отделении ФСС сообщили агентству, что сотрудники фонда сделали все возможное, чтобы обеспечить проезд ребенка.

«Согласно заключению врачей, мальчик мог ехать поездом без ущерба для здоровья. Однако его отец настаивал на авиаперелете. Сотрудники фонда нашли такую возможность. И когда авиакомпания отказалась посадить мальчика в самолет, семья могла обратиться в фонд и получить железнодорожные билеты», — сказала агентству представитель отделения.

Она также сообщила, что ФСС проинформировал авиакомпанию о том, что билеты приобретаются для ребенка-инвалида, однако сотрудники не знали о том, что мальчик может лететь только в определенном положении, а из-за гипса на ногах ему потребуется два места в самолете.