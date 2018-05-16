Водителей и кондукторов ПАТП, не подписавших заявления об увольнении, не пускают в рейс

Источник: Om1.ru

Решение администрации Омска объединить все ПАТП в одно на базе ПП-8 вылилось в конфликт руководства и простых сотрудников.

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В мэрии уверены, что такая оптимизация спасет экономически убыточные предприятия от банкротства и не позволит им погибнуть. Однако простые работники узнали о реорганизации за несколько дней до ее начала. Их всех попросили написать сразу два заявления об увольнении и приеме на работу в ПП-8. Многие кондуктора и водители не захотели этого делать и написали жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Людмила Уфимцева, лидер инициативной группы из рабочего коллектива, рассказала корреспонденту Om1.ru, как руководство ведет борьбу с несогласными — всех водителей и кондукторов, которые обратились с жалобой в прокуратуру и не подписали бумаги, не выпускают в рейс. Им приходится сидеть в резерве, и из-за этого они получат зарплату намного меньше обычной. Многие сотрудники из-за этих жестких мер руководства сдались и все-таки подписали заявления.

Людмила Уфимцева:

— С 14 мая всех, кто не подписал заявления на увольнение, на работу не допускают, сказали, что их сократят. Уже есть приказ на нас. Мы приходим на работу для того, чтобы просто отметиться. Но нас уже мало осталось несогласных — человек десять. Некоторые хотели забрать подписанные заявления, но им уже не дают.