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11:29 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде на неделю перекроют участок рядом с ул. Вагоностроительной

В областном центре на неделю перекроют движение транспорта на участке улицы Харьковской. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Калининград.Ru

Ограничения введут по обращению муниципального предприятия «Водоканал». В целях безопасности дорожного движения с 25 по 31 мая закроют проезд на участке улицы Харьковской в районе дома № 41а по улице Вагоностроительной. В это время там будут проводить аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе довоенной постройки.

До начала ремонта «Водоканал» установит на территории ограждения и дорожные знаки, согласованные с Госавтоинспекцией.

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