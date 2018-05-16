В Калининграде на неделю перекроют участок рядом с ул. Вагоностроительной
В областном центре на неделю перекроют движение транспорта на участке улицы Харьковской. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В областном центре на неделю перекроют движение транспорта на участке улицы Харьковской. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Ограничения введут по обращению муниципального предприятия «Водоканал». В целях безопасности дорожного движения с 25 по 31 мая закроют проезд на участке улицы Харьковской в районе дома № 41а по улице Вагоностроительной. В это время там будут проводить
До начала ремонта «Водоканал» установит на территории ограждения и дорожные знаки, согласованные с Госавтоинспекцией.