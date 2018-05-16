Экс-супруг отобрал у дочери Кобейна знаменитую гитару ее отца

Как сообщает NME, дочери Кобейна Фрэнсис Бин пришлось отдать инструмент своему бывшему мужу Исайе Сильве в рамках соглашения о разводе.

Молодые люди поженились в июне 2014 года и подали на развод в марте 2016. Гитара сразу стала предметом спора расставшихся супругов, поскольку Сильва утверждал, что эта вещь — подарок, который сделала ему Кобейн, и не может быть отчуждена.

Фрэнсис Бин попыталась оспорить права Исайи на гитару в суде, однако судья решил конфликт в пользу мужчины.