В одной из школ Красноярска отказались от стульев в классах
Половину урока дети проводят на ногах.
Половину урока дети проводят на ногах.
В красноярской школе № 62 отказались от стульев в классах. Теперь половину урока ученики проводят на ногах.
Автором такой необычной методики является российский учёный, доктор медицинских наук Владимир Базарный. Пока в эксперименте участвуют только ученики начальных классов. Кстати, стоят школьники не за обычными партами, а за высокими столами.
«На уроке один ребёнок изучает материал стоя, а второй сидит. Каждые 20 минут дети меняются местами. Если ученик не хочет стоять, он может сесть или даже лечь на расстеленный в классе ковёр», — отметили в образовательном учреждении.
По мнению педагогов, такие уроки дают детям больше свободы. Якобы сидение за партой по несколько часов в день на протяжении многих лет пагубно сказывается на здоровье школьников. Прежде всего, страдает