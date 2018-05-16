В одной из школ Красноярска отказались от стульев в классах

Источник: РИА "Новости"

В красноярской школе № 62 отказались от стульев в классах. Теперь половину урока ученики проводят на ногах.

Автором такой необычной методики является российский учёный, доктор медицинских наук Владимир Базарный. Пока в эксперименте участвуют только ученики начальных классов. Кстати, стоят школьники не за обычными партами, а за высокими столами.

«На уроке один ребёнок изучает материал стоя, а второй сидит. Каждые 20 минут дети меняются местами. Если ученик не хочет стоять, он может сесть или даже лечь на расстеленный в классе ковёр», — отметили в образовательном учреждении.