Школу на 800 мест построят в Хабаровском крае
Власти Бикинского района планируют построить школу на 800 мест. Сейчас местные чиновники готовят
Власти Бикинского района планируют построить школу на 800 мест. Сейчас местные чиновники готовят
«Мы хотели построить школу на 500 мест, но у нас нужно убирать две школы — если переселим, то места не останется. Тем более, школы эти модульные и мы можем в этом году построить здание на 400 мест, а в следующем пристроить ещё на 400. В одном будет начальная школа, в другом — средняя», — рассказал глава Бикинского района Сергей Королёв.
Как сообщает проект «Алло, район», в Бикине также может появиться спортивный комплекс. Соответствующая документация уже рассматривают в краевом министерстве физической культуры и спорта. Проект разработали местными архитекторы, которые региональную специфику. К строительству спорткомплекса готовы приступить уже в следующем году.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в селе Мариинском 12 марта торжественно открыли новую школу. Просторное двухэтажное здание рассчитано на 150 учеников. Там установлено современное оборудование для обучения, появился большой спортзал с балконом и станки для уроков труда.
По данным краевого минобра, в этом году должна открыться новая школа в посёлке Галичный, а также спальный корпус пришкольного интерната в посёлке Тыр Ульчского района.