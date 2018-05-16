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11:37 (мск), источник: Восток Медиа

Школу на 800 мест построят в Хабаровском крае

Власти Бикинского района планируют построить школу на 800 мест. Сейчас местные чиновники готовят проектно-сметную документацию. Возводить здание планируют в два этапа.

Источник: Восток Медиа

«Мы хотели построить школу на 500 мест, но у нас нужно убирать две школы — если переселим, то места не останется. Тем более, школы эти модульные и мы можем в этом году построить здание на 400 мест, а в следующем пристроить ещё на 400. В одном будет начальная школа, в другом — средняя», — рассказал глава Бикинского района Сергей Королёв.

Как сообщает проект «Алло, район», в Бикине также может появиться спортивный комплекс. Соответствующая документация уже рассматривают в краевом министерстве физической культуры и спорта. Проект разработали местными архитекторы, которые региональную специфику. К строительству спорткомплекса готовы приступить уже в следующем году.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в селе Мариинском 12 марта торжественно открыли новую школу. Просторное двухэтажное здание рассчитано на 150 учеников. Там установлено современное оборудование для обучения, появился большой спортзал с балконом и станки для уроков труда.

По данным краевого минобра, в этом году должна открыться новая школа в посёлке Галичный, а также спальный корпус пришкольного интерната в посёлке Тыр Ульчского района.

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