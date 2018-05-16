Операция «Нелегал» началась в Омской области

На территории региона сотрудники УМВД России по Омской области совместно с Управлением ФСБ России по Омской области при силовой поддержке Управления Росгвардии проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал — 2018», направленное на выявление нарушений режима пребывания иностранных граждан, осуществления трудовой деятельности, а также пресечение каналов нелегальной миграции. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Омской области.

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В рамках операции полицейские проведут проверку состояния паспортного режима и соблюдения правил миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, будут заниматься выявлением лиц, незаконно прибывающих в Российскую Федерацию. Особое внимание планируется обратить на соблюдение федерального законодательства в части осуществления трудовой деятельности без патентов по найму у физических лиц. Пройдутся по адресам массовой постановки на миграционный и регистрационный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.