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11:47 (мск), источник: АиФ Омск

Операция «Нелегал» началась в Омской области

На территории Омской области проводится специальная операция «Нелегал — 2018».

На территории региона сотрудники УМВД России по Омской области совместно с Управлением ФСБ России по Омской области при силовой поддержке Управления Росгвардии проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал — 2018», направленное на выявление нарушений режима пребывания иностранных граждан, осуществления трудовой деятельности, а также пресечение каналов нелегальной миграции. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Омской области.

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В рамках операции полицейские проведут проверку состояния паспортного режима и соблюдения правил миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, будут заниматься выявлением лиц, незаконно прибывающих в Российскую Федерацию. Особое внимание планируется обратить на соблюдение федерального законодательства в части осуществления трудовой деятельности без патентов по найму у физических лиц. Пройдутся по адресам массовой постановки на миграционный и регистрационный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

Так только за один день на территории Левобережного рынка полицейские проверили 44 уроженца ближнего и дальнего зарубежья и выявили более 12 нарушений миграционного законодательства, связанных с предоставлением ложных сведений при осуществлении миграционного учёта, правилами въезда и режима пребывания (проживания) в стране. УМВД России по Омской области сообщает, что информация о фактах незаконного пребывания в регионе иностранных граждан и лиц без гражданства принимается по телефонам: 8 (3812) 79−33−04, 02.

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