Операция «Нелегал» началась в Омской области
На территории Омской области проводится специальная операция «Нелегал — 2018».
На территории Омской области проводится специальная операция «Нелегал — 2018».
На территории региона сотрудники УМВД России по Омской области совместно с Управлением ФСБ России по Омской области при силовой поддержке Управления Росгвардии проводят
В рамках операции полицейские проведут проверку состояния паспортного режима и соблюдения правил миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, будут заниматься выявлением лиц, незаконно прибывающих в Российскую Федерацию. Особое внимание планируется обратить на соблюдение федерального законодательства в части осуществления трудовой деятельности без патентов по найму у физических лиц. Пройдутся по адресам массовой постановки на миграционный и регистрационный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.
Так только за один день на территории Левобережного рынка полицейские проверили 44 уроженца ближнего и дальнего зарубежья и выявили более 12 нарушений миграционного законодательства, связанных с предоставлением ложных сведений при осуществлении миграционного учёта, правилами въезда и режима пребывания (проживания) в стране. УМВД России по Омской области сообщает, что информация о фактах незаконного пребывания в регионе иностранных граждан и лиц без гражданства принимается по телефонам: