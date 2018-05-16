Найден виновник холодной весны в Омске

Начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Криворучко рассказала, по какой причине омичи все никак не могут дождаться тепла. Виной такой нетипичной для мая погоды стал высотный антициклон, который блокирует воздушные массы, идущие с запада на восток.

Наталья Криворучко:

— Расположение антициклона таково, что к западу от него воздух поступает с южных районов, поэтому на западе нашей страны тепло. На восток воздух поступает с северных широт, поэтому у нас и в соседних регионах холодно.

При этом классический перенос воздушных масс, по словам специалиста, должен происходить с запада на восток. Но из-за блокирующего путь антициклона они идут с севера, поэтому в области так холодно.

Наталья Криворучко также отметила, что майская температура в регионе оказалась на 4−5 градусов ниже нормы. Весна в общей сложности выдалась не самой теплой. За последние 18 лет такого позднего схода снега, как в этом году, не было ни разу. По данным гидрометцентра, он сошел 20 апреля.