Главная площадь Нижнего Новгорода меняет лицо

Источник: Нижегородская правда

В минувшие выходные площадь Минина в Нижнем Новгороде преобразилась. Здесь обосновался Парк футбола, где можно было посоревноваться, погонять мяч и встретиться со звёздами спорта. Однако на этом изменения на главной площади областного центра не закончатся. Сейчас здесь идут работы по превращению её в фан-зону для футбольных болельщиков. Это сулит большие изменения не только любителям футбола, но и всем нижегородцам.

Парк футбола, призванный задать настроение на грядущий чемпионат, сейчас кочует по всем городам, принимающим соревнования. Фотосессии со знаменитыми футболистами Александром Мостовым, Романом Павлюченко, легендой хорватского футбола Стипе Плетикоса, спортивные конкурсы, мультимедийные викторины и, конечно, призы. Кому-то посчастливилось даже выиграть билеты на один из матчей чемпионата мира. За победу в конкурсе по чеканке мяча болельщик получил из рук бывшего голкипера сборной Хорватии Плетикосы заветный презент — два билета на матч Швейцария — Коста-Рика. Этот приз юному посетителю парка вручил лично Плетикос.

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— Приятно, что парень в футболке «Олимпийца», видимо, у нижегородского футбола есть будущее, — отметили ведущие праздника.

Нижний Новгород побил рекорд посещаемости передвижного Парка футбола среди восьми городов — 20,5 тысячи человек!

Сейчас Парк уже свернул декорации, а на главной площади идёт монтаж площадки фан-зоны, которая будет работать на протяжении всего турнира. Так что до 1 августа территория площади Минина от памятника Чкалову до Дмитровской башни будет перекрыта.

Такие фан-зоны — обязательное условие для всех последних чемпионатов. Впервые организованно собираться в большие группы для просмотра футбольных матчей ЧМ на свежем воздухе болельщики начали в 2002 году в Японии и Южной Корее. А официальная программа Фестивалей болельщиков FIFA была запущена в 2006-м, во время чемпионата в Германии. Эти фестивали устраиваются, как правило, в самых популярных туристических местах — на центральных площадях и улицах, в парках, на пляжах — и собирают десятки тысяч человек в день. Например, общее число зрителей, посетивших площадки Фестивалей болельщиков FIFA на ЧМ-2014 в Бразилии, превысило 5 млн человек.

Кроме просмотра футбольных матчей на огромном экране посетители могут послушать живую музыку, пообщаться с футбольными звёздами и другими почётными гостями, купить сувениры.

Как сообщает дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижнего Новгорода, площадка будет работать в игровые дни с 13 до 24 часов (о её работе в другие дни информация будет предоставляться дополнительно). Вход на Фестиваль болельщиков FIFA в игровые дни будет бесплатным.

В связи с появлением на центральной площади города фан-зоны наибольшие изменения коснулись общественного транспорта. С 10 мая по 1 августа все автобусы будут объезжать площадь по улицам Варварской, Пискунова и Минина. Для автобусов, следующих в направлении площади Сенной, введена временная остановка в районе универсама «Нижегородский». Маршруты троллейбусов, идущих до площади Минина и Пожарского, сокращёны до площади Свободы.

Есть ограничения и для владельцев личного транспорта: жители центра города, улицы которых примыкают к площади Минина, для проезда на собственных автомобилях к дому должны позаботиться об аккредитации.

Но все ограничения с лихвой окупятся тем ярким праздником, который принесёт в жизнь нижегородцев фестиваль.