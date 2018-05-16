Главная площадь Нижнего Новгорода меняет лицо
Площадь Минина преображается в
Площадь Минина преображается в
В минувшие выходные площадь Минина в Нижнем Новгороде преобразилась. Здесь обосновался Парк футбола, где можно было посоревноваться, погонять мяч и встретиться со звёздами спорта. Однако на этом изменения на главной площади областного центра не закончатся. Сейчас здесь идут работы по превращению её в
Парк футбола, призванный задать настроение на грядущий чемпионат, сейчас кочует по всем городам, принимающим соревнования. Фотосессии со знаменитыми футболистами Александром Мостовым, Романом Павлюченко, легендой хорватского футбола Стипе Плетикоса, спортивные конкурсы, мультимедийные викторины и, конечно, призы.
— Приятно, что парень в футболке «Олимпийца», видимо, у нижегородского футбола есть будущее, — отметили ведущие праздника.
Нижний Новгород побил рекорд посещаемости передвижного Парка футбола среди восьми городов — 20,5 тысячи человек!
Сейчас Парк уже свернул декорации, а на главной площади идёт монтаж площадки
Такие
Кроме просмотра футбольных матчей на огромном экране посетители могут послушать живую музыку, пообщаться с футбольными звёздами и другими почётными гостями, купить сувениры.
Как сообщает дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижнего Новгорода, площадка будет работать в игровые дни с 13 до 24 часов (о её работе в другие дни информация будет предоставляться дополнительно). Вход на Фестиваль болельщиков FIFA в игровые дни будет бесплатным.
В связи с появлением на центральной площади города
Есть ограничения и для владельцев личного транспорта: жители центра города, улицы которых примыкают к площади Минина, для проезда на собственных автомобилях к дому должны позаботиться об аккредитации.
Но все ограничения с лихвой окупятся тем ярким праздником, который принесёт в жизнь нижегородцев фестиваль.
Кстати, первый раз обкатать новую площадку планируется в День города — 12 июня.