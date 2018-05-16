Алгоритм научился предсказывать успешность песен
Ученые смогли предсказать, попадет ли новая песня в
Ученые смогли предсказать, попадет ли новая песня в
Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.
В
Исследователи решили обучить компьютер различать успешные с этой точки зрения песни от неудачных. Для этого они воспользовались базой данных AcousticBrainz, в которой содержится около полумиллиона треков, официально изданных в Великобритании с 1985 по 2015 годы. Для песен в этой базе уже вычислены основные звуковые характеристики, такие как темп и преобладающие частоты. Авторы новой работы применили методы машинного обучения для того, чтобы измерить более сложные параметры, такие как танцевальность, тембр и настроение (радостная, расслабленная и так далее).
Также удалось обнаружить существенные различия между попадавшими в