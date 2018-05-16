Алгоритм научился предсказывать успешность песен

Источник: СС0/Ratfink1973

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

В хит-парады, такие как U.K. Top 100 Singles Chart (100 лучших синглов Великобритании), попадает лишь малая доля песен. Подобные списки обычно создаются на основе анализа продаж физических дисков, платных загрузок и онлайн-сервисах с потоковым аудио.

Исследователи решили обучить компьютер различать успешные с этой точки зрения песни от неудачных. Для этого они воспользовались базой данных AcousticBrainz, в которой содержится около полумиллиона треков, официально изданных в Великобритании с 1985 по 2015 годы. Для песен в этой базе уже вычислены основные звуковые характеристики, такие как темп и преобладающие частоты. Авторы новой работы применили методы машинного обучения для того, чтобы измерить более сложные параметры, такие как танцевальность, тембр и настроение (радостная, расслабленная и так далее).

Оказалось, что за последние 30 лет успешные песни стали менее радостными и теперь обладают менее ярким тембром. В то же время они стали более расслабленными и танцевальными.