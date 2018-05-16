Чехия отказала в убежище пермяку, осуждённому за реабилитацию нацизма
Причиной назвали отсутствие политического преследования.
Причиной назвали отсутствие политического преследования.
Власти Чехии отказали пермскому автослесарю в предоставлении политического убежища. Об этом сообщило радио «Свобода».
В 2014 году мужчина сделал в социальных сетях репост записи, в которой говорилось о том, что, якобы, СССР совместно с гитлеровской Германией напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну. Летом 2016 года суд признал мужчину виновным, так как опубликованное им заявление противоречит выводам Нюрнбергского трибунала и является реабилитацией нацизма. Ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Затем Верховный суд оставил приговор в силе.
Сообщается, что причиной отказа стало то, что власти Чехии не нашли оснований для необходимости предоставить осуждённому убежище.
«Они объяснили, что они не нашли оснований для моего политического преследования» — пояснил пермяк радиостанции.