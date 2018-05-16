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11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В парках Уфы будут давать еженедельные концерты

Проект получил название ArtСреда.

Каждую среду вплоть до осени в уфимских парках будут проходить концерты и фестивали. Проект еженедельных мероприятий получил название «ArtСреда».

Серию развлекательных программ запустят уже сегодня, 16 мая, в парке им. Гафури. С 13:00 на главной сцене будет выступать духовой оркестр ГДК.

В 17:30 культурную эстафету подхватит парк им. Якутова, где для уфимцев и гостей города выступит ансамбль песни и танца «Мирас». В это же время в саду им. Аксакова начнется концертная программа городского культурно-досугового центра.

23 и 30 мая к проекту присоединятся новые парки и творческие коллективы.

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