Почему станцию «Новокрестовская» открыли всего на один день?
Новую станцию должны были запустить еще 27 апреля.
Новую станцию должны были запустить еще 27 апреля.
— В штатном режиме «Новокрестовская» заработает в конце мая, предположительно торжественное открытие будет приурочено ко Дню города, — пояснила
«Новокрестовская» стала первой новой станцией в Петербурге за последние пять лет. Изначально её обещали запустить 27 апреля. Недоделок ещё много. Так, в соцсетях пассажиры жалуются на сильный холод в вестибюле, отсутствие указателей, ограничения на входе и выходе.
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