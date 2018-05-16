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11:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Почему станцию «Новокрестовская» открыли всего на один день?

Новую станцию должны были запустить еще 27 апреля.

 — В штатном режиме «Новокрестовская» заработает в конце мая, предположительно торжественное открытие будет приурочено ко Дню города, — пояснила пресс-секретарь городской подземки Юлия Шавель. — В выходные состоялось тестирование. Как раз проходил матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск», и болельщики могли подъехать к стадиону максимально близко.

«Новокрестовская» стала первой новой станцией в Петербурге за последние пять лет. Изначально её обещали запустить 27 апреля. Недоделок ещё много. Так, в соцсетях пассажиры жалуются на сильный холод в вестибюле, отсутствие указателей, ограничения на входе и выходе.

В мае-июне власти обещают запустить ещё одну станцию — «Беговая». Также метрополитен собирается выпустить именные жетоны с названиями новых станций. В продаже они появятся с момента официального открытия.

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