Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция внезапно меняет позицию в отношении российского Крыма
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Если ребенок подавился и задыхается: эти приемы спасают жизнь
Жириновский назвал размер своей пенсии
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Открытие Крымского моста возмутило Европу
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
13:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы выпивают на могилах и выбрасывают мусор к «соседям»

Весной в контейнерах на кладбищах стало больше искусственных цветов и бутылок из-под алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

Воронежское похоронное бюро проанализировало состав и объем мусора, который вывезли с городских погостов в период с начала апреля по 15 мая. За это время его накопилось почти 18 тысяч кубометров, или 650 КамАЗов.

Работники кладбищ заметили, что в общем объеме отходов увеличилась доля искусственных цветов и венков, что свидетельствует о том, что воронежцы стали чаще обновлять их на могилах. Другой нелицеприятный вывод сотрудники сделали на основании наблюдений за объемом тары из-под спиртсодержащей продукции.

В среднем за этот период объем вывозимого «стекла» вырос в 8 раз: с 2 до 16%, — отметили в «Воронежском похоронном бюро».

К сожалению, больше стало на погостах и несанкционированных свалок, многие из которых образуются на заброшенных могилах, куда сваливают мусор ленивые горожане.

— Разгребать такие завалы приходится вручную, поскольку из-за узких проходов между могилами спецтранспорт не может подъехать близко. Всё это, к сожалению, объективно увеличивает время уборки, — отметила Валентина Усманова, пресс-секретарь ВПБ.

Все новости региона
 Владимир Драчев: «Некоторые тренеры у нас на лыжах стоять не умеют»
Виктория Боня перестала скрывать нового возлюбленного-миллиардера
Медведев рассказал о работе над законами о «цифровых деньгах»
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Американский политик назвала Хиллари Клинтон «позором США»
СМИ: Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского
Россия вышла в лидеры по экономической преступности
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь