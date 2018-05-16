Воронежцы выпивают на могилах и выбрасывают мусор к «соседям»
Весной в контейнерах на кладбищах стало больше искусственных цветов и бутылок
Весной в контейнерах на кладбищах стало больше искусственных цветов и бутылок
Воронежское похоронное бюро проанализировало состав и объем мусора, который вывезли с городских погостов в период с начала апреля по 15 мая. За это время его накопилось почти 18 тысяч кубометров, или 650 КамАЗов.
Работники кладбищ заметили, что в общем объеме отходов увеличилась доля искусственных цветов и венков, что свидетельствует о том, что воронежцы стали чаще обновлять их на могилах. Другой нелицеприятный вывод сотрудники сделали на основании наблюдений за объемом тары
В среднем за этот период объем вывозимого «стекла» вырос в 8 раз: с 2 до 16%, — отметили в «Воронежском похоронном бюро».
К сожалению, больше стало на погостах и несанкционированных свалок, многие из которых образуются на заброшенных могилах, куда сваливают мусор ленивые горожане.
— Разгребать такие завалы приходится вручную, поскольку