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11:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина откроется в Иркутске

В день открытия состоится презентация выставки «Два генерала».

В Иркутске разместится региональный центр знаменитого Всероссийского музея А. С. Пушкина. Расположится он в Иркутском областном историко-мемориальном музее декабристов. Торжественное открытие назначено на 18 мая.

— Центр предоставит иркутянам возможность познакомиться с выставками, мультимедиа ресурсами и электронными галереями, созданными на основе оцифрованных материалов из фондов музея, а также совершить виртуальное путешествие по мемориальным экспозициям, принять участие в серии вебинаров и онлайн-лекций, — сообщили в пресс-службе Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Также 18 мая в Доме-музее Волконских откроется выставка «Два генерала» по материалам из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина. Центральные персонажи выставки — два сослуживца, а затем и родственники, Сергей Григорьевич Волконский и Александр Христофорович Бенкендорф. На выставке представлены портреты героев, рисунки и другие экспонаты.

Уточним, что Всероссийский музей А. С. Пушкина — старейший Пушкинский музей России. Ведет свою историю от первого музея поэта, открытого в Императорском Александровском Лицее в Санкт-Петербурге 19 октября 1879 года. Сегодня комплекс включает шесть музеев, являясь одним из крупнейших литературно-мемориальных музейных комплексов в Европе. Отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России.

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