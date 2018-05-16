Региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина откроется в Иркутске

В Иркутске разместится региональный центр знаменитого Всероссийского музея А. С. Пушкина. Расположится он в Иркутском областном историко-мемориальном музее декабристов. Торжественное открытие назначено на 18 мая.

— Центр предоставит иркутянам возможность познакомиться с выставками, мультимедиа ресурсами и электронными галереями, созданными на основе оцифрованных материалов из фондов музея, а также совершить виртуальное путешествие по мемориальным экспозициям, принять участие в серии вебинаров и онлайн-лекций, — сообщили в пресс-службе Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Также 18 мая в Доме-музее Волконских откроется выставка «Два генерала» по материалам из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина. Центральные персонажи выставки — два сослуживца, а затем и родственники, Сергей Григорьевич Волконский и Александр Христофорович Бенкендорф. На выставке представлены портреты героев, рисунки и другие экспонаты.