Региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина откроется в Иркутске
В день открытия состоится презентация выставки «Два генерала».
В день открытия состоится презентация выставки «Два генерала».
В Иркутске разместится региональный центр знаменитого Всероссийского музея А. С. Пушкина. Расположится он в Иркутском областном
— Центр предоставит иркутянам возможность познакомиться с выставками, мультимедиа ресурсами и электронными галереями, созданными на основе оцифрованных материалов из фондов музея, а также совершить виртуальное путешествие по мемориальным экспозициям, принять участие в серии вебинаров и
Также 18 мая в
Уточним, что Всероссийский музей А. С. Пушкина — старейший Пушкинский музей России. Ведет свою историю от первого музея поэта, открытого в Императорском Александровском Лицее в