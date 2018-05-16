Билеты на дневной экспресс между Иркутском и Улан-Удэ продают за полцены
Со скидкой до 50% можно приобрести билеты в дневной экспресс между Иркутском и
Со скидкой до 50% можно приобрести билеты в дневной экспресс между Иркутском и
Со скидкой до 50% можно приобрести билеты в дневной экспресс между Иркутском и
Скидка в размере 40% к тарифам на проезд в вагонах с местами для сидения также предоставляется при оформлении билетов на поезд отправлением с 16 мая по 8 июня, с 10 по 11 июня, с 13 июня по 31 августа, во все дни недели за исключением пятницы.
Скидка не действует при оформлении проездных документов по детскому тарифу, а также для организованных групп детей.
Количество мест по специальным тарифам ограничено. Покупку можно совершить на сайте pass.rzd.ru, в официальном приложении «РЖД — Пассажирам» или в билетных кассах. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.