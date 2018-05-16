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11:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Билеты на дневной экспресс между Иркутском и Улан-Удэ продают за полцены

Со скидкой до 50% можно приобрести билеты в дневной экспресс между Иркутском и Улан-Удэ (поезд № 150/149) с 16 мая по 8 июня 2018 года.

Источник: Агентство «Москва»

Со скидкой до 50% можно приобрести билеты в дневной экспресс между Иркутском и Улан-Удэ (поезд № 150/149) с 16 мая по 8 июня 2018 года. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, в указанное время билеты на верхние места в плацкартные вагоны поезда можно купить со скидкой в 50% (от 609 руб.), на нижние — 40% (от 703,2 руб.); в вагоны с местами для сидения со скидкой в 40% (от 351,6 руб.).

Скидка в размере 40% к тарифам на проезд в вагонах с местами для сидения также предоставляется при оформлении билетов на поезд отправлением с 16 мая по 8 июня, с 10 по 11 июня, с 13 июня по 31 августа, во все дни недели за исключением пятницы.

Скидка не действует при оформлении проездных документов по детскому тарифу, а также для организованных групп детей.

Количество мест по специальным тарифам ограничено. Покупку можно совершить на сайте pass.rzd.ru, в официальном приложении «РЖД — Пассажирам» или в билетных кассах. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

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