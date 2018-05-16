Казанские рыбаки бьют тревогу из-за снижения уровня воды в Волге

Источник: Аргументы и факты

В ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» сообщили, что уровень воды в Волге возле Казани минимально должен составлять 53 м по балтийской системе высот, а 3 мая показатель составлял 50,38 м. К 14 же мая он поднялся больше чем на полтора метра.

«Подъём воды будем продолжать, и к 1 июля должны получить цифру 52,91 м. Это будет сделано с целью обеспечения туристических поездок по воде во время чемпионата мира», — ответили в ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей».

По словам члена Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева, низкий уровень воды плохо сказывается на воспроизводстве рыбы.