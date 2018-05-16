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13:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Шквалистый ветер, ливни и град ожидаются в Ростовской области

Шквалистый ветер, ливни и град ожидаются в Ростовской области 16—18 мая, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

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«Во второй половине дня и вечером 16 и 17 мая, а также в течение суток 18 мая местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями жителям региона рекомендуется быть осторожными при выходе на улицу, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

ГИБДД Ростовской области предупреждает о риске возникновения ДТП в сложных метеорологических условиях.

В непогоду водителям нужно увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспорта, выбирать скорость, обеспечивающую контроль над дорожной обстановкой, и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности.

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