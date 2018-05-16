Шквалистый ветер, ливни и град ожидаются в Ростовской области

«Во второй половине дня и вечером 16 и 17 мая, а также в течение суток 18 мая местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями жителям региона рекомендуется быть осторожными при выходе на улицу, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

ГИБДД Ростовской области предупреждает о риске возникновения ДТП в сложных метеорологических условиях.