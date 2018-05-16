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12:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Многие таксисты Петербурга не хотят работать в дни матчей ЧМ-2018

Однако другие готовы даже подучить английский язык, чтобы легче понимать будущих пассажиров.

Источник: ИА REGNUM

Во время чемпионата мира по футболу далеко не все петербургские таксисты надеются на дополнительный заработок. Некоторые из них и вовсе намерены устроить себе выходной в дни проведения матчей. Такие данные в ходе опроса водителей такси в Петербурге получила компания «Эверест 8800» — федеральный партнер агрегаторов такси, сообщили ИА REGNUM 16 мая организаторы исследования.

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Как выяснилось, 22% участников опроса решили вообще не выходить на линию в те дни, когда в Петербурге состоятся матчи мирового первенства. Напомним, в Северной столице пройдет семь игр ЧМ-2018. Еще 29% опрошенных сообщили, что им не интересно получать аккредитацию для работы на чемпионате мира, поэтому они продолжат работу в обычном режиме.

Однако другие петербургские водители не разделяют такого пессимистического отношения и даже готовы сделать над собой усилие для того, чтобы более эффективно поработать во время мундиаля.

Например, 8% петербургских таксистов готовы пойти на курсы английского языка, чтобы подготовиться к работе во время чемпионата мира по футболу. Еще 41% водителей заявили, что и так знают английский язык, они рассчитывают повысить свои доходы во время чемпионата.

«Работа во время чемпионата мира не обязательно означает, что у водителя такси резко вырастут доходы, — пояснил гендиректор ООО “Эверест 8800” Сергей Муравьев. — Аккредитованная машина с водителем, говорящим на английском языке, может простаивать несколько часов около территории стадиона в ожидании окончания матча, в то время как другие перевозчики за это время совершают несколько заказов».

По мнению эксперта, для водителей и таксопарков работа по обслуживанию гостей ЧМ-2018 — прежде всего работа ради имиджа, а не высоких доходов.

Напомним, что добровольная аккредитация петербургских такси на период подготовки и проведения ЧМ-2018 проводилась в марте текущего года. Для этого перевозчики должны были подтвердить возможность заказать такси через мобильное приложение или через интернет-портал на двух языках (русском и английском). Пассажиры, предпочитающие заказывать такси по телефону, должны иметь возможность обратиться к оператору, владеющему английским языком.

Каждое аккредитованное транспортное средство должно быть оборудовано кондиционером или системой климат-контроля. Оплата поездки должна осуществляться в том числе и безналичным способом.

Добавим, по данным Смольного, в настоящее время в Санкт-Петербурге выдано более 37 тыс. действующих разрешений на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

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