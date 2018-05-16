Многие таксисты Петербурга не хотят работать в дни матчей ЧМ-2018
Однако другие готовы даже подучить английский язык, чтобы легче понимать будущих пассажиров.
Однако другие готовы даже подучить английский язык, чтобы легче понимать будущих пассажиров.
Во время чемпионата мира по футболу далеко не все петербургские таксисты надеются на дополнительный заработок. Некоторые из них и вовсе намерены устроить себе выходной в дни проведения матчей. Такие данные в ходе опроса водителей такси в Петербурге получила компания «Эверест 8800» — федеральный партнер агрегаторов такси, сообщили ИА REGNUM 16 мая организаторы исследования.
Как выяснилось, 22% участников опроса решили вообще не выходить на линию в те дни, когда в Петербурге состоятся матчи мирового первенства. Напомним, в Северной столице пройдет семь игр ЧМ-2018. Еще 29% опрошенных сообщили, что им не интересно получать аккредитацию для работы на чемпионате мира, поэтому они продолжат работу в обычном режиме.
Однако другие петербургские водители не разделяют такого пессимистического отношения и даже готовы сделать над собой усилие для того, чтобы более эффективно поработать во время мундиаля.
Например, 8% петербургских таксистов готовы пойти на курсы английского языка, чтобы подготовиться к работе во время чемпионата мира по футболу. Еще 41% водителей заявили, что и так знают английский язык, они рассчитывают повысить свои доходы во время чемпионата.
«Работа во время чемпионата мира не обязательно означает, что у водителя такси резко вырастут доходы, — пояснил гендиректор ООО “Эверест 8800” Сергей Муравьев. — Аккредитованная машина с водителем, говорящим на английском языке, может простаивать несколько часов около территории стадиона в ожидании окончания матча, в то время как другие перевозчики за это время совершают несколько заказов».
По мнению эксперта, для водителей и таксопарков работа по обслуживанию гостей ЧМ-2018 — прежде всего работа ради имиджа, а не высоких доходов.
Напомним, что добровольная аккредитация петербургских такси на период подготовки и проведения ЧМ-2018 проводилась в марте текущего года. Для этого перевозчики должны были подтвердить возможность заказать такси через мобильное приложение или через
Каждое аккредитованное транспортное средство должно быть оборудовано кондиционером или системой
Добавим, по данным Смольного, в настоящее время в