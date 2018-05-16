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13:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Звуковая иллюзия рассорила пользователей сети

Пользователи сети поспорили из-за аудиозаписи компьютерного голоса, произносящего слово, похожее одновременно на имена Янни (Yanny) и Лорел (Laurel). Ролик со звуковым сопровождением выложила в своем Twitter-аккаунте популярный блогер Хлое Фелдман (Cloe Feldman).

«Что вы слышите?! Янни или Лорел», — спросила у своих подписчиков Фелдман, уточнив, что сама она улавливает первый вариант. Ролик стал вирусным, его просмотрели и прослушали пять с половиной миллионов человек. Твит получил более 56 тысяч лайков и стал одним из самых обсуждаемых в социальной сети.

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В комментариях под постом началось противостояние в защиту каждого из имен. Большинство пользователей согласились с Фелдман: они тоже слышали именно слово «Янни».

Немногие представители другого «лагеря» реагировали эмоционально: «Как вы все слышите “Янни”… Ясно, как день, что говорится “Лорел”», — заявил один из комментаторов. «Они говорят, что слышат “Янни”, потому что хотят внимания», — утешил его другой подписчик.

Позднее специалисты пояснили, что эта захватывающая аудиоиллюзия связана с особенностями восприятия звука.

Чувствительные к высоким частотам люди слышат первый вариант, остальные — второй.

Более того, аудиозапись может звучать по-разному в зависимости от устройства воспроизведения или модели наушников.

Наиболее известной в сети иллюзией является фотография платья, которая распространилась в интернете в 2015 году. Тогда пользователи разделились на три лагеря: сторонников сине-черной или бело-золотой расцветок платья, а также тех людей, кто видел оба цвета.

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