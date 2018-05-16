What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I— Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018
Звуковая иллюзия рассорила пользователей сети
Пользователи сети поспорили
Пользователи сети поспорили
«Что вы слышите?! Янни или Лорел», — спросила у своих подписчиков Фелдман, уточнив, что сама она улавливает первый вариант. Ролик стал вирусным, его просмотрели и прослушали пять с половиной миллионов человек. Твит получил более 56 тысяч лайков и стал одним из самых обсуждаемых в социальной сети.
В комментариях под постом началось противостояние в защиту каждого из имен. Большинство пользователей согласились с Фелдман: они тоже слышали именно слово «Янни».
Немногие представители другого «лагеря» реагировали эмоционально: «Как вы все слышите “Янни”… Ясно, как день, что говорится “Лорел”», — заявил один из комментаторов. «Они говорят, что слышат “Янни”, потому что хотят внимания», — утешил его другой подписчик.
Позднее специалисты пояснили, что эта захватывающая аудиоиллюзия связана с особенностями восприятия звука.
Более того, аудиозапись может звучать
Наиболее известной в сети иллюзией является фотография платья, которая распространилась в интернете в 2015 году. Тогда пользователи разделились на три лагеря: сторонников